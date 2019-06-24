Başkan Gültak, kadınlara verdiği sözü yerine getirdi

Mersin'in merkez Akdeniz ilçe Belediyesi mahalle evlerinde kurs ve eğitim gören farklı yaş ve kesimden 300 kadın, günübirlik bir geziyle Eshab-ı Kehf, Tarsus Şelalesi ve Tarsus Hayvan Parkı'nı ziyaret ettiler. Önümüzdeki haftalarda da kadınlar, Mut, Aydıncık, Kapadokya ve Gaziantep'i gezecek.

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, 31 Mart 2019 yerel seçimleri öncesinde kadınlara verdiği sözünü yerine getirdi. Akdeniz Belediyesi tarafından organize edilen bir etkinlikte, Çay, Çilek, Karaduvar, Bekirde, Güneş, Adanalıoğlu ve Karacailyas mahallelerinde yaşayan her yaş ve kesimden 300 kadın, Tarsus Eshab-ı Kehf Mağarası, Tarsus Şelalesi ve Tarsus Hayvan Parkı'nı gezdiler. Hayatlarında ilk defa böyle bir geziye katılan kadınlar, unutamayacakları bir gün yaşadılar. Başkan Gültak'ın talimatıyla 'Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı Akdeniz ilçesinde Çocuk ve Gençlerin Topluma Entegrasyonu İçin Mekansal Düzenlemelerin Yapılması Projesi' kapsamında gerçekleşen etkinlikte kadınlar, ilk olarak sabah saatlerinde şarkılar ve türküler eşliğinde bir araya geldiler. Kentin tarihi, turistik mekanlarına ve doğal güzelliklerine yönelik gezilerinde kadınlara, Akdeniz Belediye Başkan Yardımcısı Sabahattin Yeşiloğlu, Belediye Meclis üyesi Aysel Mavioğlu, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü personeli ile mahalle evlerinin kurs öğretmenleri de eşlik etti. Toplanma merkezlerinde buluşan kadınlar, şarkılar eşliğinde neşe içinde araçlara bindiler. Kadınlar gün içinde sırasıyla Eshab-ı Kehf'i ve Tarsus Hayvan Parkı'nı, öğle yemeğinin ardından da Tarsus Şelalesi'ni gezdi. Arkadaşlarıyla birlikte bol bol hatıra fotoğrafları çektiren ve gönüllerince eğlenen kadınlar, ziyaret ettikleri yerlere hayran kaldıklarını dile getirerek, hayatları boyunca unutamayacakları güzel bir gün yaşadıklarını ifade ettiler.

Seçimler öncesinde kadınlara verdiği bir sözü yerine getirdiklerinin altını çizen Başkan Gültak ise "Akdeniz Belediyesi olarak kadınların toplumsal statüsünün yükseltilmesine büyük önem veriyoruz. Çünkü kadınlar, gerek ailede gerekse de toplumda çok önemli bir güçtür. Bu nedenle kadınlara yönelik proje ve çalışmalarımız devam edecek. Bu açıdan özellikle meslek ve beceri edindirme ile istihdama yönelik projelerde kadınlara öncelik tanıyacağız. Gerçekten de kadınlarımız, bu hayatın yükünü en çok çekenlerdir. Bu açıdan onlara yönelik pozitif ayrımcılık ilkesiyle hareket edeceğiz. Gerek ekonomik nedenler, gerekse de farklı nedenlerle bugüne dek mahrum kaldıkları; kültürel ve sosyal etkinlikler, tarihi, turistik ve doğa gezileri başta olmak üzere, kadınlar için yeni ve farklı proje ve etkinliklere imza atmaya devam edeceğiz" dedi.

Gültak, yine mahalle evlerinde kurs ve eğitim gören kadınlara yönelik olarak 13 Temmuz'da Mut Yerköprü Şelalesi Tabiat Anıtı, 20 Temmuz'da Aydıncık Aynalı Göl ve Kanlıdivane, 3 Ağustos'ta günübirlik Kapadokya, 24 Ağustos'ta da yine günübirlik Gaziantep gezisi düzenleyeceklerini sözlerine ekledi. - MERSİN

Kaynak: İHA