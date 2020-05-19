Başkan Gültak, işten çıkartılan işçinin engelli çocuklarına sahip çıktı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Başkan Gültak, işten çıkartılan işçinin engelli çocuklarına sahip çıktı

MERSİN'de performans düşüklüğü nedeniyle işten çıkarıldığı Büyükşehir Belediyesi'nin önüne gidip, kurumun dağıttığı erzak kolisini binanın kapısına bırakarak tepki göstermesiyle gündeme gelen Ufuk Eser'in görme engelli 2 çocuğunun eğitimini Akdeniz Belediye Başkanı M. Mustafa Gültak, üstlendi.

Başkan Gültak, işten çıkartılan işçinin engelli çocuklarına sahip çıktı
19.05.2020 14:36 | Son Güncelleme: 19.05.2020 14:36

MERSİN'de performans düşüklüğü nedeniyle işten çıkarıldığı Büyükşehir Belediyesi'nin önüne gidip, kurumun dağıttığı erzak kolisini binanın kapısına bırakarak tepki göstermesiyle gündeme gelen Ufuk Eser'in görme engelli 2 çocuğunun eğitimini Akdeniz Belediye Başkanı M. Mustafa Gültak, üstlendi.

Belediye Başkanı M. Mustafa Gültak, geçen yıl 19 Aralık'ta performans düşüklüğü gerekçesiyle Büyükşehir Belediyesi'ndeki işinden çıkarılan Ufuk Eser'i merkez Toroslar ilçesine bağlı Akbelen Mahallesi'ndeki evinde ziyaret etti. Başkan Gültak, doğuştan görme engelli 12 yaşındaki Arda ve 6 yaşındaki Eren ile 17 yaşındaki lise son sınıf öğrencisi Alperen'in eğitimlerine destek vereceklerini belirtti.

'AİLEMİZİN YANINDAYIZ'Ailenin yanında olduklarını kaydeden Başkan Gültak, "Akdeniz'de hiçbir işçiyi performans adı altında haksız şekilde işten çıkarmadık. İkinci bir şans verdik. Ama gerçekten çalışmak istemiyorsa yollarımızı ayırırız. Bugün ailemizi ziyaret ediyoruz. Çok değerli bir babamız, annemiz, 3 tane çocuğumuz var. 2 çocuğumuz da görme engelli. Ne kadar performans da denilse çıkartacağınız insanların aile yapılarını gözetmeniz gerekiyor. Bu durumdan dolayı üzgünüm. Bundan sonra ailenin yanında yer alacağız. İlk olarak çocukların eğitimi konusunda destek olacağız. İstiyoruz ki kimse işsiz kalmasın. İşinden ekmeğinden olmasın" dedi.'ERZAK KOLİSİ GÖNDERMELERİ ZORUMA GİTTİ

Belediyede 14 yıl çalıştıktan sonra işten çıkartılan Eser ise, "14 yıl gece gündüz çalıştım. Bugüne kadar hakkımda herhangi bir tutanak tutulmadı. 3 Aralık Engelliler Günü'nde çocuklarımın etkinliğine katılmıştım. Telefon geldi. Bana performans adı altında tutanak imzalatıldı. İşime son verildi. Çok mücadele ettim. CHP Genel Merkezi'ne kadar gittim. Ama kimse çözüm getirmedi. O tarihten sonra, çok zor günler geçirdik. Psikolojim bozulma noktasına geldi. Olay günü dışarıdaydım. Eve koli getirmişler. Çok zoruma gitti. Koliyi ve çocuklarımı alarak belediyenin önüne gittim, tepkimi gösterdim" diye konuştu.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çocuklara bayram hediyesi Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çocuklara bayram hediyesi
Çinli bilim insanları duyurdu: Koronavirüs aşısına gerek kalmayabilir Haber
Çinli bilim insanları duyurdu: Koronavirüs aşısına gerek kalmayabilir
Pınar Altuğ'un eşinin doğum gününü kutlamak için paylaştığı video sosyal medyayı salladı Haber
Pınar Altuğ'un eşinin doğum gününü kutlamak için paylaştığı video sosyal medyayı salladı
Fortuna Sittard Başkanı Işıtan Gün, Acun Ilıcalı'nın kulübü satın almak istediğini doğruladı Haber
Fortuna Sittard Başkanı Işıtan Gün, Acun Ilıcalı'nın kulübü satın almak istediğini doğruladı
Karantina bölgesine girmeye çalışırken yakalanan şahıs, kesilen cezaya ağlayarak itiraz etti Haber
Karantina bölgesine girmeye çalışırken yakalanan şahıs, kesilen cezaya ağlayarak itiraz etti
Son dakika: 15 ilde uygulanacak seyahat kısıtlaması 15 gün daha uzatıldı Haber
Son dakika: 15 ilde uygulanacak seyahat kısıtlaması 15 gün daha uzatıldı
İslamiyet'e ve Hz. Muhammed'e hakaret eden Fırat Erez tutuklandı
İslamiyet'e ve Hz. Muhammed'e hakaret eden Fırat Erez tutuklandı
Bir kadınla evli olduğu söylenen Zeynep Korel'den, Bergüzar'a yaylım ateşi: Konuşursam evden çıkamaz
Bir kadınla evli olduğu söylenen Zeynep Korel'den, Bergüzar'a yaylım ateşi: Konuşursam evden çıkamaz
Son dakika: Suriye'de savaş bitebilir! Esed rejimi ve muhalifler masaya oturacak
Son dakika: Suriye'de savaş bitebilir! Esed rejimi ve muhalifler masaya oturacak
Brezilyalı TikTok fenomeni çene cerrahıyla evlendikten sonra bambaşka bir görünüme kavuştu
Brezilyalı TikTok fenomeni çene cerrahıyla evlendikten sonra bambaşka bir görünüme kavuştu
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 28'e yükseldi
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 28'e yükseldi
Prof. Dr. Ersoy, Akdeniz bölgesi için uyardı: 8 şiddetinden büyük depremden etkilenebilir
Prof. Dr. Ersoy, Akdeniz bölgesi için uyardı: 8 şiddetinden büyük depremden etkilenebilir
Bakan Soylu, Gazeteci Müyesser Yıldız'a sert çıktı: Bir PKK bir de sen üzülmüşsün
Bakan Soylu, Gazeteci Müyesser Yıldız'a sert çıktı: Bir PKK bir de sen üzülmüşsün
Kim Milyoner Olmak İster'de çıkan Sabri Sarıoğlu sorusu, sosyal medyayı salladı
Kim Milyoner Olmak İster'de çıkan Sabri Sarıoğlu sorusu, sosyal medyayı salladı
Kars'ın Kağızman ilçesinde 7 teröristin etkisiz hale getirilmesiyle Çemçe grubu tamamen yok edildi
Kars'ın Kağızman ilçesinde 7 teröristin etkisiz hale getirilmesiyle Çemçe grubu tamamen yok edildi
Pakistan'da bir erkek ile görüntülenen iki kız çocuğu, aileleri tarafından öldürüldü
Pakistan'da bir erkek ile görüntülenen iki kız çocuğu, aileleri tarafından öldürüldü
Yalancı katil balinalar tarihte ilk kez Türkiye kara sularında görüldü
Yalancı katil balinalar tarihte ilk kez Türkiye kara sularında görüldü
Bilim insanları yaşlanmayı hızlandıran yiyecekleri tespit etti
Bilim insanları yaşlanmayı hızlandıran yiyecekleri tespit etti
Yabancı futbolcuların korona nedeniyle yaptığı yüzde 15'lik maaş indirimine Tanju Çolak'tan eleştiri: Dalga mı geçiyorlar?
Yabancı futbolcuların korona nedeniyle yaptığı yüzde 15'lik maaş indirimine Tanju Çolak'tan eleştiri: Dalga mı...
Alanya'da Rus turist çırılçıplak havuza girdi
Alanya'da Rus turist çırılçıplak havuza girdi
Denetim yapan doktorun koronavirüs testi pozitif çıkınca 50 berber karantinaya alındı
Denetim yapan doktorun koronavirüs testi pozitif çıkınca 50 berber karantinaya alındı
Müge Anlı'nın ekrana dönüş tarihi belli oldu
Müge Anlı'nın ekrana dönüş tarihi belli oldu
Yasağı ve uyarıları hiçe sayıp toplu iftara giden 13 kişiye koronavirüs bulaştı
Yasağı ve uyarıları hiçe sayıp toplu iftara giden 13 kişiye koronavirüs bulaştı
Oxford Üniversitesi'nin koronavirüs aşısı Eylül'e kadar 30 milyon doz üretilebilir
Oxford Üniversitesi'nin koronavirüs aşısı Eylül'e kadar 30 milyon doz üretilebilir
Selin Ciğerci, 'Çocuğum olmuyor' diyen model Larissa Gacemer'e destek oldu
Selin Ciğerci, "Çocuğum olmuyor" diyen model Larissa Gacemer'e destek oldu
ABD'de insanlar üzerinde denenen koronavirüs aşılarının ilk sonuçları başarılı
ABD'de insanlar üzerinde denenen koronavirüs aşılarının ilk sonuçları başarılı
Prof. Dr. Aynur Eren Topkaya: Koronavirüsü belirtisiz geçirenler, belirti gösterenlerden daha fazla
Prof. Dr. Aynur Eren Topkaya: Koronavirüsü belirtisiz geçirenler, belirti gösterenlerden daha fazla
Karantinada olan Hadise'nin yeni pozları yüz binlerce beğeni aldı
Karantinada olan Hadise'nin yeni pozları yüz binlerce beğeni aldı
Khabib Nurmagomedov, koronavirüse yakalanan babasının durumunun kritik olduğunu söyledi
Khabib Nurmagomedov, koronavirüse yakalanan babasının durumunun kritik olduğunu söyledi
Son Dakika: Camiler 29 Mayıs'tan itibaren öğle ve ikindi namazlarında açık olacak
Son Dakika: Camiler 29 Mayıs'tan itibaren öğle ve ikindi namazlarında açık olacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Mustafa Varank Mustafa Şentop Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Ebru Şallı Onur Saylak Tuba Büyüküstün
Spor Fatih Terim Bülent Uygun Ahmet Nur Çebi Ivan Obradovic Emre Belözoğlu
Daha Fazla Haziran 19 Mayıs Fenerbahçe Recep Tayyip Erdoğan
Şu an buradasınız: Başkan Gültak, işten çıkartılan işçinin engelli çocuklarına sahip çıktı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.5.2020 14:36:48. #1.14#
title