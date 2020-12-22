Başkan Gültak'ın Covid-19 testi pozitif çıktı
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Başkan Gültak'ın Covid-19 testi pozitif çıktı

22.12.2020 09:03 | Son Güncelleme: 22.12.2020 09:07
Başkan Gültak'ın Covid-19 testi pozitif çıktı

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak'ın Covid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak'ın Covid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Başkan Gültak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, son yaptırdığı Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurarak, genel sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti. Paylaşımında, geçmiş olsun dileklerinde bulunanlara teşekkür eden Gültak, "Tüm vatandaşlarımıza tedbirlere sıkı sıkıya uymalarını tavsiye ediyor, sağlıklı günler diliyorum" dedi.

Genel sağlık durumu iyi olan Başkan Gültak'ın kendisini evinde izole ettiği ve tedavisinin evinde devam ettiği bildirildi. - MERSİN

Başkan Gültak'ın Covid-19 testi pozitif çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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