Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak'tan esnaf ziyareti

BAHÇE, OSMANİYE (AA) - Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, esnaf ziyaretinde bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İhsaniye Mahallesi Zeytinli Bahçe Caddesi'nde esnaf ziyareti gerçekleştiren Gültak, talep ve sorunları dinledi.

Gültak, ziyaretleri sırasında sohbet ettiği ayakkabı boyacısı bir esnafın da ayakkabısını boyadı.

Alışveriş yapan vatandaşlarla da sohbet eden Gültak, çocuklara çeşitli hediyeler verdi.