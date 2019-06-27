Başkan Gültak: "Akdeniz'in kaybettiği 20 yılı geri kazanacağız"

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi'nde, birim müdürleri ve stratejik planlama içinde yer alan ekibe yönelik 'Stratejik Planlama ve 2020-2024 Stratejik Plan Hazırlıkları' konulu toplantı gerçekleştirildi.

Belediye konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıda konuşan Belediye Başkanı Mustafa Gültak, stratejik planın yasa gereği 6 ay içinde hazırlanıp teslim edilmesi gerektiğini belirterek, planın hazırlanması noktasında personelden özveri istedi. Bazı belediyelerin, stratejik planlarını sadece kağıt üzerinde gösterdiklerine de işaret eden Gültak, "Biz kesinlikle öyle yapmayacağız. Sadece yapacağımız şeyleri yazalım. Akdeniz Belediyesi, maalesef diğer ilçelerle kıyaslandığında en geri kalmış ilçemiz. Hem hizmet hem altyapı hem de insanlık noktasında en geri kalmış belediyeyiz. İnsanlar bizden çok şey bekliyor. Biz de insanlarımıza birçok şeyin sözünü verdik. Dolayısıyla, stratejik planımızı başkan yardımcılarımızla ve siz bürokratlarımızla beraber en iyi şekilde hazırlayıp hayata geçirmemiz gerekiyor" diye konuştu.

Stratejik planı hazırlarken ve onaydan geçirirken, sadece belediye bütçesini esas almalarının mümkün olmadığını kaydeden Gültak, "Dolayısıyla bizim, Çukurova Kalkınma Ajansı, Bakanlıklar ve fonlardan, ayrıca AB fonları için birçok proje üretmemiz gerekiyor. Başkan yardımcılarımız bu konuda çalışıyorlar ama bürokratlarımızdan da bu konuda kafa yormalarını istiyoruz. Belediyemizin çeşitli iş ve işlemleri için gerekli olan parayı karşılayabileceğimiz fonların araştırmasını hep birlikte yapacağız. Ayrıca belediyemize gelir ve kaynak sağlayacak proje ve yatırımlar üretmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Bürokratlardan 'fikir ve proje' üretmelerini isteyen Gültak, "Biz burada hizmet ürettikçe ve vatandaşa dokundukça ancak bir görevimizi yapabiliriz. Belediyeler, sabah 08.00'de açılıp, akşam 17.00'de kapanan diğer bazı resmi kurumlara benzemez. Biz belediyede 7/24 çalışmalıyız, mutlaka bir şeyler üretmek ve insanlarımıza sunmak zorundayız. Dolayısıyla bizler stratejik planı hızlı bir şekilde başlatacağız ve 3-4 ay içinde de bitirerek teslim edeceğiz. Bu anlamda da siz bürokratlarımızın altyapı anlamında bizi destekleyip hızlandırmanız gerekiyor" şeklinde konuştu.

Akdeniz'de özellikle sosyal belediyecilik alanında önemli projelere imza atacaklarının da altını çizen Gültak, aynı zamanda alt ve üst yapı hizmetleri noktasında da gerek belediyenin bütçe ve imkanları, gerekse de İller Bankası ve diğer kaynaklardan sağlanacak bütçeleri kullanılarak Akdeniz'e her türlü hizmeti sunacaklarını vurguladı.

Gültak, "Açıkçası biz, bizden önceki yönetimlere benzemiyoruz, benzemeyeceğiz. Örneğin MESKİ ile beraber 3-4 mahallenin altyapı çalışmalarını yapacağız. Yakın zamanda 5 milyon lira tutarında bir bütçe gelecek. Gerekirse görevimiz olmayan kimi işleri de yapacağız. Çünkü burası şehrin aynası olacak. Bizde 'yok, yok'. Olabilecek her hizmet ve projeyi, yasal çerçevede yerine getirmeye çalışacağız. Akdeniz'in kaybettiği 20 yılı geri getireceğiz. Sosyal belediyeciliği, artı altyapı ve üstyapı ile kadın-gençlik projelerini önemsiyoruz. Çünkü kadınlarımız gerçekten çok eziliyorlar. Bunu değiştirmemiz, o mahallelere girip tek tek çalışma yapmalıyız. Yıllarca hizmetlerden mahrum kalan insanlarımıza ulaşıp onlara dokunacağız, onlar için sürekli üretip çalışacağız. Stratejimizin başında insanlık var, bu nedenle stratejimizi de buna göre belirleyeceğiz" dedi.

Gültak'ın konuşmasının ardından söz alan Başkan yardımcıları ve birim personeli de belediyelerde stratejik plan hazırlamanın önemi ve gerekliliği ile çeşitli konulardaki fikirlerini, görüş ve önerilerini anlattı. - MERSİN

Kaynak: İHA