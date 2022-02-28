Başkan Gülsoy: "Yüzde 11'lik büyüme olumlu bir tablodur, kaliteli bir büyümedir"

KAYSERİ (İHA) - Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Ömer Gülsoy, Türkiye ekonomisinin 2021'de yüzde 11 büyümesine ilişkin olarak değerlendirmede bulundu. Gülsoy, "Yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen 2021'de yüzde 11'lik büyüme, kaliteli bir büyümedir. Türkiye ekonomisinin sağlam temeller üzerinde olduğunun göstergesidir. Devletimizin vereceği desteklerle büyüme sürdürülebilir kılınacaktır. Memnuniyet verici olan bu gelişme gelecek için bizlere daha fazla umut ve çalışma azmi veriyor" dedi.

KTO Başkanı Gülsoy, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan gayri safi yurt içi hasıla (GSYH) 2021 yılı büyüme rakamlarına ilişkin olarak yazılı açıklama yaptı. Gülsoy, "Türkiye ekonomisinin yaşanılan tüm olumsuzluklara rağmen yüzde 11'lik büyümesi ekonominin toparlanma sürecinde istikrarlı bir şekilde devam ettirdiğinin göstergesidir. Beklentilerimiz noktasında bir büyüme rakamı gerçekleşti. 2021 yılının son çeyreğinde yüzde 9,1'lik büyüme başarısı gösteren ekonomimiz imalata ilişkin mevcut kapasite ve kabiliyetiyle pozitif ayrışmış, küresel bölgesel üretim üssü olma iddiasını daha da ileriye taşımıştır" diye konuştu.

Büyümenin önemli öncü göstergeleri olan, sanayinin ve hizmetler sektöründeki toparlanmanın da etkisiyle 2021 yılında oldukça verimli bir yıl geçirildiğini belirten Başkan Gülsoy, "Pandemi çıkışıyla birlikte hem yurtiçi talebin hızlanıyor olması, hem de yurt içi talebinde kuvvetli kalmasıyla beraber oldukça olumlu bir büyüme performansı yaşadık. Öncü göstergeler sanayi üretimi, kapasite kullanımı ile PMI verilerinde de görebiliyorduk. Bu açıdan gelen veri sürpriz olmadı. Yılın son çeyreğinde çalkantı, finansal piyasaları etkilemişti. TL'deki hızlı değer kaybının iç talebi son çeyrekte de desteklediğini gördük. Büyümeye en büyük katkı, 4.8 ile ihracattan geldi. İhracat rakamlarında yakaladığımız yukarıya doğru ivme büyüme rakamlarımıza olumlu yansıdı. Bunda TL'nin değer kaybının yanında Yurtdışı talebin çok kuvvetli olması var. Küresel büyümenin oldukça yüksek seyrettiği bir dönemden geçtik. Küresel arz sıkıntıları nedeniyle Türkiye'deki üretici şirketlerin daha da ön plana çıktığı bir dönemden geçtik. İhracatta rekorlar kırdık. Dış talep ve ihracattaki bu olumlu tablo bizi pozitif şekilde ayrıştırdı. İç talepte de kuvvetli bir dönemi geride bıraktık. Dış talepte ise küresel risklerin arttığı bir döneme girdik. Son günlerde Rusya - Ukrayna gerginliğinin küresel büyüme üzerinde ne gibi etkileri olacak buna önümüzdeki aylarda göreceğiz. Genel anlamda baktığımızda 2021 yılını çift haneli bir büyümeyle kapatmamız olumlu bir tablodur. Hem iç, hem dış talebin beraber toplu halde büyümeyi desteklediği, şirketler tarafında üretimin arttığı, sanayi üretimi ve istihdamda önemli artışların yaşandığı görüyoruz. Kaliteli bir büyüme olarak nitelendirebiliriz" İfadelerini kullandı. Sıkıntıda olan sektörler başta olmak üzere verilecek destekler büyümeyi sürdürülebilir kılacağını ifade eden Başkan Gülsoy, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kayserili iş insanları olarak bizde büyümenin sürdürülebilir olması için var gücümüzle çalışacağız. Ülkelerin pek çoğunu imrendirecek bu büyümeyi sağlayan üreterek, istihdama katkı sunan, önümüzdeki süreçte büyümemize katkı verecek olan tüccar ve sanayicilerimizi, üreticilerimizi ve çalışanlarımızı da kutluyorum. Bu zorlu süreçte tüm sorunlarımızda yanımızda olan güçlü sesimiz TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu'na, iş dünyamıza sağladığı destek tedbirleriyle yanında yer alan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerimi sunuyorum. Cumhurbaşkanımız liderliğinde ve ekonomi yönetimimizin idaresinde uygulamaya konulan Yeni Ekonomik Model sayesinde Türkiye ekonomisi, 2022 yılında da küresel ekonomi içerisindeki iddiasını artıracak ve bu dönemde de tahminlerin üzerinde büyüyecektir. Şimdi enflasyonla mücadeleye, 2022'ye odaklanma zamanı." - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi