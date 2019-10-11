Başkan Gülsoy ve Büyüksimitçi'den Mobilya Fuarı'na ziyaret

11.10.2019 15:36

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy ve Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, 8. Kayseri Mobilya Fuarı'nı ziyaret etti.



KTO Başkanı Ömer Gülsoy ve KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci önderliğinde oluşan heyet Kayseri OSB - TÜYAP Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde 9 Ekim'de açılışı gerçekleştirilen Kayseri 8. Mobilya Fuarı'na ziyarette bulunarak stant açan firmaları gezdi. 9/13 Ekim tarihleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak olan Kayseri 8. Mobilya Fuarı 2. gününe hızlı başladı. 80 firmanın katılım sağladığı ve yoğun ilgi gören fuarda yerli ve yabancı firmalar ürünlerini sergilemeye devam ediyor. Firmalara destek olmak ve fuar hakkında bilgiler almak için fuarını ziyaret eden Başkan Gülsoy ve Başkan Büyüksimitci OSB, TÜYAP ve KAYMOS yetkilileri ile bir araya gelerek fuarı değerlendirdi. Başkan Gülsoy Kayseri'nin Türkiye'de mobilya sektöründe söz sahibi olan firmalara sahip olduğunu belirterek yapılan bu organizasyonun Kayseri'nin mobilya sektöründe sahip olduğu potansiyeli canlandıracağına inandıklarını aktardı. Stantları gezerek firma yetkililerinden bilgi aldıklarını belirten Başkan Gülsoy; "Şuan da baktığınız zaman mobilya sektöründe Türkiye'de söz sahibi olan sanatsal ve tasarım olarak baktığımızda da dünyadaki bütün firmalarla yarışabilecek firmalarımız var. Kayseri mobilya anlamında Türkiye'nin en önemli merkezi durumunda. Özellikle ARGE- ÜR-GE çalışmalarıyla işini iyi yapma gayretinde olan markalarımızla mobilyanın başkenti olma yolunda hızla ilerlemekteyiz. Bu fuar sadece iç ticaret açısından değil, dış ticarette yeni kapıların aralanması bakımından da önem taşımaktadır. Bugün stantlarımıza baktığımızda yurt dışından gelen alım heyetlerinden oldukça memnunlar. Çoğu sektörde yaşanan sıkıntılar mobilya sektörünü doğrudan ve dolaylı olarak etkilemiş olsa da bu tür fuar organizasyonlarımız özellikle ihracat için yeni pazarlar bulmamıza fırsat sağlayacaktır. Yapılan bu tür etkinliklerin şehrin ekonomisini ve ihracatını artıracağına ve ticareti a'da z'ye etkileyeceğine canı gönülden inanıyorum. Stant açan tüm firmalarımıza da bereketli bir fuar geçmesi temennisiyle, yeni anlaşmalar için fırsat olmasını diliyorum" diye konuştu.



Fuarların gerek direkt gerekse dolaylı yoldan sektörlere ve şehirlere katkılarının olduğunu vurgulayan Başkan Büyüksimitci ise; "8. Kayseri Mobilya Fuarı, adı mobilya ile anılan Kayserimizin olmazsa olmazlarındandır. Sanayimizin ve mobilya sektörümüzün geleceğinden umutluyuz. İnşallah var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz ve hep birlikte büyük başarılara imza atacağız. Bu vesile ile Kayseri Mobilya Fuarı'na yüksek bir katılım olmasını ve fuarın hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Tüm katılımcılara başarılar diliyorum. Bugün ziyaret ettiğimiz firmalardan aldığımız bilgiler doğrultusunda özellikle yurt dışı alım heyetlerinin olmasından memnun olduklarını ifade eden üyelerimiz çoğunluktaydı. 13 Ekim'e kadar açık olan fuarımızın şehrimiz ve ülkemiz için hayırlar getirmesini diliyorum" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA