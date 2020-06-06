Başkan Gülsoy ve Akay ameliyat olan Burhan Ersoy'u ziyaret etti Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy ile Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy'un ameliyat olan babası Burhan Ersoy'u ziyaret etti.

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy ile Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy'un ameliyat olan babası Burhan Ersoy'u ziyaret etti. KTO Başkanı Ömer Gülsoy ile KTO Yönetim Kurulu Üyesi Ali Alkan ve Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akay, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy'un ameliyat olan babası Burhan Ersoy'a hastanede geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. - KAYSERİ Kaynak: İHA