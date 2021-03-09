Başkan Gülsoy: "Miraç bir hedeftir"

Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Miraç Kandili dolaysıyla bir mesaj yayımladı.

Miraç gecesinin, Hz. Muhammed (S.A.V)'in bütün insanlığı temsilen, Cenab-ı Hakkın yüksek huzuruna kabulü anlamına geldiğini belirten Başkan Gülsoy mesajında şu ifadelere yer verdi; "Üç ayların başlangıcında idrak ettiğimiz Regaip Kandilinin ardından feyiz ve bereketin arttığı bir başka mübarek gece olan Miraç Kandiline erişmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Miraç Kandili; Peygamber Efendimiz (S.A.V.) gece Allah'ın emriyle Cebrail (A.S.) vasıtasıyla Mekke'deki Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan da yedi kat semayı aşıp yüce alemlerin Rabbi olan Allah'ın huzuruna yükselmesi olayıdır. Böylesine önemli günler maddi ve manevi kirlerden arınma, ruhumuzu karartan kötü duygu ve düşünceleri kalplerimizden atarak üstümüze düşen sorumlulukları yeniden gözden geçirmek için birer fırsattır. Özellikle bütün dünyada olduğu gibi ülkemizi etkileyen virüs tehlikesinden dolayı kardeşliğimizi, dayanışmamızı, maneviyatımızı en üst seviyeye çıkararak, Ramazan ayının müjdelendiği bu mübarek kandil gününü en iyi şekilde değerlendirmemiz gerekmektedir. Bu mübarek günlerde bol bol dua edelim. Ruhumuzu karartan kötü duygu ve düşünceleri kalplerimizden atalım. Kalplerimizi bulandıran haset, kin ve düşmanlık gibi kötü duygulardan temizleyelim. Gönüllerimizin müstesna bir coşku yaşadığı bu mübarek gecede, kin ve nefret yerine, sevgi ve barış tohumlarının ekilmesine katkı sağlayalım. Miraç yükseliştir, Miraç bir hedeftir, bizlerde içinde bulunduğumuz bu durumdan milletçe hep birlikte belirlenen hedef doğrultusunda hareket ederek inşallah kurtuluşa ereceğiz. Bu vesileyle pek çok önemli olayı bünyesinde barındıran bu kutlu gecenin, tüm insanlığa rahmet, sağlık ve huzur getirmesini niyaz ediyor, bütün üyelerimizin, hemşehrilerimizin ve İslam aleminin mübarek Miraç Kandilini en içten duygularımla tebrik ederek, içerisinde bulunduğumuzu durumdan en kısa zamanda kurtulmayı Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum." - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı