Başkan Gülsoy: "Kadir Gecesi günahlardan arınma gecesidir"

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Ömer Gülsoy, Kadir Gecesi ile ilgili bir mesaj yayınlayarak, "Rabbim rahmet ve mağfiretin sağanak halinde indiği bu geceyi en iyi şekilde değerlendirenlerden olmayı nasip etsin" dedi.

Başkan Gülsoy, mesajında şunları kaydetti:

"Başı rahmet, ortası mağfiret sonu ise azaptan kurtuluş olarak bilinen On bir ayın sultanı Ramazan ayının sonlarına doğru yaklaştık. Kur'an-ı Kerim'in yeryüzüne indirildiği gün olan ve bin aydan daha hayırlı kabul edilen Kadir Gecesi'ne kavuşmanın huzurunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Rahmet ayı olan Ramazan'da dünya olarak yaşadığımız Covid-19 salgını nedeniyle toplu iftarlar yapamasak ta teravih namazlarımızı camilerde, cemaatle kılamasak ta kadir gecesine ulaşmanın mutluluğu ve sevinci içerisindeyiz. Kadir Gecesi günahlardan arınma gecesidir. Günahlardan arınmış yeni bir hayat için ilahi fırsattır. Bu mübarek gecenin yüzü hürmetine Allah'tan dileğimiz başta COVİD-19 salgını olmak üzere insanlık üzerindeki tüm belaların bir an önce def olmasıdır. Kalplerin arınması, gönüllerin aydınlanması ve huzurumuzun artması açısından büyük bir fırsat olan Kadir Gecesi'ni en güzel şekilde değerlendirirken sıkıntı içinde olan kardeşlerimize dua etmeyi unutmayalım. Rabbim, rahmet ve mağfiretin sağanak halinde indiği bu geceyi en iyi şekilde değerlendirenlerden eylesin, her ayı Ramazan ayı, her günü Kadir gecesi gibi yaşamayı nasip etsin. Bu vesileyle tüm üyelerimizin, hemşerilerimizin ve bütün İslam aleminin mübarek Kadir Gecelerini tebrik ediyor, hayırlar getirmesini diliyorum." - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı