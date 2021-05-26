Büyükkılıç ve Gülsoy, "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" arasına giren firmaları kutladı
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Büyükkılıç ve Gülsoy, "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" arasına giren firmaları kutladı

Büyükkılıç ve Gülsoy, 'Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu' arasına giren firmaları kutladı
Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin - Haberler | Ekonomi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Ömer Gülsoy, İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından hazırlanan "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2020" listesine giren 15 Kayserili firmayı tebrik etti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Ömer Gülsoy, İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından hazırlanan "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2020" listesine giren 15 Kayserili firmayı tebrik etti.

Büyükkılıç, yaptığı yazılı açıklamada, sanayide çok önemli markalara ve önemli üretim potansiyeline sahip olan Kayseri'de 15 firmanın listeye girdiğini anımsatarak, emeği geçenlere teşekkür etti.

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Ömer Gülsoy de listeye giren 15 firmayı kutladı.

Gülsoy, İSO'nun yarım asrı deviren ve sanayi sektörünün en değerli verilerini oluşturan İSO ilk 500 listesinde Kayseri'den 15 firmanın yer alıyor olmasının son derece gurur ve mutluluk verici olduğunu belirtti.

2019 yılında da 15 firmanın yer aldığı listede 2020 yılında yaşanılan tüm olumsuzluklara rağmen firma sayısının değişmediğine dikkati çeken Gülsoy, "Pandemiye rağmen firmalarımız fabrikalarını kapatmayarak çalıştılar. Önemli bir başarı elde ettiler. Önümüzdeki dönemde yapılacak çalışmalarla firmalarımızın yeniden atağa geçeceğine canı gönülden inanıyoruz. Yeter ki inancımızı kaybetmeden üretmekten vazgeçmeden, işimizi en iyi şekilde yapmaya devam edelim." ifadelerini kullandı.

13 firmanın KTO üyesi olduğunu aktaran Gülsoy, istikrarlı büyümelerini büyük bir azim ve kararlılıkla sürdürerek, İSO 500'e adını yazdıran tüm şirketleri ve çalışanlarını yürekten kutladığını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin

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Büyükkılıç ve Gülsoy, "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" arasına giren firmaları kutladı - Haberler Ekonomi
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