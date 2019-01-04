Başkan Gülsoy'dan Ötv ve Kdv İndirimlerine İlişkin Değerlendirme

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, ÖTV ve KDV indirimlerinin 3 ay uzatılmasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan ve yılsonuna kadar süren ÖTV ve KDV indirimlerinin uzatılmasını değerlendirerek, bu kararın piyasaya canlılık getireceğine inandıklarını ifade etti.

Üyelerden gelen talepleri Oda içinde değerlendirmekle kalmayıp gerek TOBB'a gerekse bakanlıklara ilettiklerini ifade eden Başkan Gülsoy; "ÖTV ve KDV'deki indirimlerin uzatılması Kayseri Ticaret Odası olarak bizlerin de özellikle dile getirdiği bir konuydu. İş dünyasının taleplerinin karşılık bularak, indirimlerin 3 ay daha uzatılması bizi memnun etti. Beyaz eşya, mobilya, ve otomotiv gibi pek çok ürünü içeren indirimlerin, sadece bu sektörleri değil ekonominin tümünü olumlu yönde etkileyeceğine inanıyorum. Bu kapsamda taleplerimizi değerlendiren hükümetimize ve Sayın Bakanımız Berat Albayrak'abir kez daha teşekkür ederiz",diye konuştu.

Ekonomide istikrarlı bir büyümenin yakalanması ve sürekliliğin sağlanması için hükümet tarafından alınan kararların daima destekçisi olacaklarını belirten Başkan Gülsoy; "Enflasyonla topyekün mücadeleye, ekonomide dengelenmeye ve istihdama yönelik katkı sağlamak adına indirim sürelerinin 2019 Mart ayının sonuna kadar uzatılmış olması, hem tüketici, hem de iş dünyası için oldukça önemlidir", ifadelerini kullandı.

ÖTV ve KDV indirimlerinin devamının yanı sıra kamuya iş yapan taahhüt firmalarının fiyat farklarının verilmesi, hak edişlerinin tamamının ödenmesinin de piyasalara canlılık getireceğine dikkat çeken Başkan Gülsoy; "Gerek yüklenici, gerek kamu menfaati açısından, devam eden işlerde makul oranda fiyat farkı verilerek işlerin bitirilmesi önem arz etmektedir. Feshedilen işlerin de daha sonra iki kat fiyat farkı verilerek tekrar yapılması hükmünün hizmet ve zaman kaybı oluşturacağı unutulmamalıdır. Bu konuda hükümetimizin gerekli adımları atacaklarına inanıyor, fiyat farkı kararnamesinin yayınlanmasını bekliyoruz", şeklinde konuştu.

Yaptığı değerlendirmede 2018 yılı Aralık ayına ilişkin açıklanan enflasyon oranlarına da değinen Başkan Gülsoy, yapılan vergi indirimleri ve enflasyonla topyekün mücadelenin etkilerinin somut olarak görüldüğünü söyledi.

Başkan Gülsoy; "Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre aylık enflasyon 0.40 azaldı. Yıllık TÜFE yüzde 20.30 olurken, ÜFE ise yüzde 33.64 seviyesinde gerçekleşti. Enflasyonda süren sorunlar tamamen ortadan kalkmış değil, fakat alınan isabetli kararlar neticesinde 2018 Aralık ayı içinde yakalanan bu düşüşte süreklilik sağlanacak ve ekonomimiz normal seyrine dönecektir" dedi.

Başkan Gülsoy son olarak Enflasyonla Mücadele kapsamında başlatılan indirim uygulamasının da devam ettiğini hatırlatarak şu ifadelere yer verdi:

"Enflasyonla Mücadele Programı, hızlanan enflasyonun kontrol altına alınmasına çok önemli bir katkı sağlamıştır. Özellikle Kayseri bu programa çok büyük destek sağlamış, her daim devletinin yanında olduğunu bir kere daha göstermiştir. 2019 yılında da yine Kayseri iş dünyası Enflasyonla Mücadele kapsamında indirimlere devam edecektir. Hazine ve Maliye Bakanlığımızca başlatılan Enflasyonla mücadelenin aynı şekilde sürmesini diliyor, üyelerimize hemşehrilerimize duyarlılıklarından dolayı teşekkür ediyorum." - KAYSERİ

Kaynak: İHA