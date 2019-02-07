Başkan Gülsoy'dan Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın Kampanyasına Destek

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, İçişleri Bakanlığı tarafından 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' sloganıyla başlatılan ve yıl boyu sürecek olan kampanyayı desteklediklerini ifade etti.

6 Şubat'ta 81 ilde eş zamanlı olarak başlatılan bu kampanyanın yaya geçitlerinde yayaların geçiş üstünlüğünün vurgulanması, yayaların yaya geçitlerini kullanmasının teşvik edilmesi amacıyla farkındalık oluşturacağına inandıklarını belirten Başkan Gülsoy; "Bakanlığımızın da aldığı tedbirler sonucunda 2018 yılında 2017 yılına göre ölümlü kaza ve can kaybı sayısı azalmıştır. Özellikle 26 Ekim 2018 tarihinde Karayolları Trafik Kanununda yapılan değişiklikle beraber 'Yaya Öncelikli Trafik' anlayışı yasal bir zemine oturtulmuştur. Bu kapsamda trafik meselesinin çözümünde İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu başta olmak üzere canla başla çalışan tüm emniyet güçlerimize ve yetkililerimize bir kez daha teşekkür ederiz" diye konuştu. Başkan Gülsoy; "Kanunlar kadar, trafik bilincinin artırılması da büyük önem taşımaktadır. Bu konuda valimizin, İl emniyet müdürümüzün, Jandarma Genel Komutanlığımızın ve ilgili tüm kurum kuruluşların üzerine düşen görevi layıkıyla yerine getireceğine olan inancımız tam. Alınacak tedbirlerin uygulanması hususunda biz sürücü ve yayaların da gereken hassasiyeti göstermemiz gerekmektedir. Özellikle, yaya ve sürücünün birbirine hak vererek hareket etmesi, trafik sorunlarını azaltacaktır" dedi.

Esas olanın insan hayatı olduğunu vurgulayan Başkan Gülsoy; tüm sürücülere, bu kampanyaya destek olmaları konusunda çağrıda bulundu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA