Başkan Gülsoy'dan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Mesajı

Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yazılı bir mesaj yayımladı.

Mesajında bağımsızlığa vurgu yapan Başkan Gülsoy, "Yüce Türk Milleti, Cumhuriyetin kuruluşunda gösterdiği asalet ve cesareti günümüzde de en güçlü şekliyle ortaya koymaktadır. Milletimizin bağımsızlık duygusu, yeni nesillerde de kendini hissettirmektedir" dedi.

Mesajında; 23 Nisan 1920 tarihinin en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu ifade eden Başkan Gülsoy, "Ecdadımız o gün, 'Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir' şiarıyla kenetlenmiş ve bağımsızlığından ödün vermeden çıktığı ve büyük mücadeleler verdiği bu yolda, bağımsızlığını tesis etmeyi başarmış; milli iradenin tecelligahı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni de açarak tüm dünyaya ilan etmiştir. Kuruluşumuzun ve kurtuluşumuzun sevk ve idaresini yapan Meclisimiz, Aziz Milletimizin bağımsızlık uğruna gösterdiği fedakarlıkların unutulmaz bir timsali olurken, o günden bu yana daha yaşanabilir, daha müreffeh, daha huzurlu ve daha güçlü yarınlar için çalışmaktadır" şeklinde konuştu.

"Yaklaşık bir asırdır, 23 Nisan 1920 ruhu ülkemizin her köşesinde yaşamaktadır" diyen Başkan Gülsoy, "Aziz Milletimiz, 15 Temmuz 2016'da hainlere karşı verdiği demokrasi mücadelesi ve kazandığı zaferle, 23 Nisan 1920 ruhunu ilelebet koruduğunu ve bundan sonra da koruyacağını en açık şekilde ortaya koymuştur. Bütün bunların farkında olarak, bugün ülkemizi dört bir koldan saran emperyalist güçlerin ve onların uşaklarının önünde set olmaya devam etmek hepimizin görevidir" diye konuştu.

Gülsoy mesajını şöyle sürdürdü:

"Bugün, daha fazla çalışarak ve üreterek, 2023 hedeflerine doğru kararlılıkla ilerleyen bir Türkiye bulunmaktadır. Milletimizin ve devletimizin bu kararlılığı, çocuklarımızın Cumhuriyete olan inancı yarınlara olan umudumuzu artırmaktadır. 23 Nisan 1920'de açılan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluş yıldönümü vesilesiyle milli iradenin gücünü ve önemini bir kez daha idrak ediyoruz. Bağımsız, gücünü milletinden alan bir devlet anlayışı, Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran aziz iradenin tüm dünyaya nam salmış, muhteşem bir eseridir. Bu eser uğruna vatan savunmasında inanç ve kararlılıkla canlarını ortaya koyan aziz şehit ve gazilerimizi ebediyen unutmayacağız. Onların bu kutsal emanetini gelecek nesillere en güzel şekilde taşıma idealiyle, durmaksızın çalışmak görevimizdir. Bu duygularla, 23 Nisan'ı çocuklarımıza armağan eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Meclisimizde kuruluşundan itibaren hizmeti geçen tüm büyüklerimizi ve bu kuruluşun mimarı aziz şehitlerimizi minnet ve şükranla anıyorum. Geleceğimizin teminatı olan sevgili çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 98. yıldönümünü en içten duygularımla kutluyorum." - KAYSERİ