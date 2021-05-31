Başkan Gülsoy, büyüme rakamlarını değerlendirdi

Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Türkiye ekonomisinin 2021'in ilk çeyreğinde yüzde 7 büyümesine ilişkin olarak değerlendirmede bulundu.

Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Türkiye ekonomisinin 2021'in ilk çeyreğinde yüzde 7 büyümesine ilişkin olarak değerlendirmede bulundu. Gülsoy, "Yılın ilk 3 ayında yüzde 7'lik büyümenin Türkiye ekonomisinin sağlam temeller üzerinde olduğunun göstergesidir. Memnuniyet verici ve güçlü motivasyon kaynağı olan bu gelişme gelecek için bizlere daha fazla umut veriyor" dedi.

KTO Başkanı Gülsoy, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2021 yılının birinci çeyreğine ilişkin gayri safi yurt içi hasıla (GSYH) verilerine ilişkin olarak yazılı açıklama yaptı.

Gülsoy, Türkiye ekonomisinin tüm dünyayı etkisi altına alan salgın şartlarına rağmen yüzde 7'lik büyümesi ekonomimizin toparlanma sürecinde istikrarlı bir şekilde devam ettirdiğinin göstergesidir." diye konuştu.

Büyümenin önemli öncü göstergeleri olan, sanayi üretimi, perakende satış endeksi, kapasite kullanım oranındaki artış ilk çeyrekte yüksek bir büyümenin olacağına işaret ettiğinin altını çizen Başkan Gülsoy, "İlk çeyrekte tarımda yüzde 7,5, sanayide 11,7, imalatta 12,2, hizmetlerde 5,9 ve inşaatta 2,8'lik büyüme, salgın ve sonrasındaki yeni dünyada Türkiye'nin güçlü bir pay almaya istekli olduğunun bir ifadesi olmuştur. Salgından en çok etkilenen sektörlerin başında gelen hizmetler sektörümüzde tüm zorluklara rağmen direnç göstermiş ve çok kısa sürede toparlanma kabiliyetine sahip olduğunu ortaya koymuştur . Büyümeden yeteri kadar pay alamayan sektörlerimiz için destek adımlarının sürdürülmesini istiyoruz. Kapalı kalan işletmelerin borç ödemelerinin ertelenmesini, yeme-içme sektörümüzün uygun tedbirlerle açılabilmesini bekliyoruz." İfadelerini kullandı.

Türkiye'nin pandeminin olumsuzluklarına rağmen büyümeye devam edebildiğini, hızlı büyüme kabiliyetine sahip olduğunu gösterdiğini belirten Başkan Gülsoy, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Pandeminin devam eden tüm olumsuz etkilerine rağmen yüksek bir büyüme rakamı görmemiz bizler için oldukça önem arz ediyor. İhracat rakamlarında yakaladığımız yukarıya doğru ivme büyüme rakamlarımızı da olumlu yansıyor. Burada önemli olan sürdürebilir olması. İş dünyamızda bütün zorlu şartlar altında dahi canla başla çalışıyor. Azim ve kararlılıkla faaliyetlerini sürdürüyor. Yılın ikinci çeyreğinde büyüme oranlarının geçen yılın düşük bazının da etkisiyle çift hanelere çıkmasını bekliyoruz. Yıl sonunda ise yüzde 5'in üzerinde bir büyüme rakamı tahmin ediyoruz. Kayserili iş insanları olarak bizde büyümenin sürdürülebilir olması için var gücümüzle çalışacağız. Ülkelerin pek çoğunu imrendirecek bu büyümeyi sağlayan üreterek, istihdama katkı sunan, önümüzdeki süreçte büyümemize katkı verecek olan tüccar ve sanayicilerimizi, üreticilerimizi ve çalışanlarımızı da kutluyorum. Bu zorlu süreçte tüm sorunlarımızda yanımızda olan güçlü sesimiz TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu'na, iş dünyamıza sağladığı destek tedbirleriyle yanında yer alan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerimi sunuyorum." - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı