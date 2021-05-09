Başkan Gülsoy : "Anne ayakta kalma gücümüz, direncimiz ve güç kaynağımızdır"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Başkan Gülsoy : "Anne ayakta kalma gücümüz, direncimiz ve güç kaynağımızdır"

Başkan Gülsoy : 'Anne ayakta kalma gücümüz, direncimiz ve güç kaynağımızdır'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Anneler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Anneler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Gülsoy, "Anne ayakta kalma gücümüz, direncimiz ve güç kaynağımızdır" dedi.

Anneler günü nedeniyle yayınladığı mesajında "Dünyanın en değerli varlığı olan saygıdeğer Annelerimizi öncelikle saygı ve sevgi ile selamlıyorum." İfadelerine yer veren Başkan Gülsoy, "Kadınlar ve annelerimiz hem toplumun temeli olan ailenin temel direği, hem de bütün toplumu dünyaya getiren, yetiştiren en kutsal değerimizdir" dedi.

Kadınların, hayatın her alanında etkin bir biçimde yer aldığını belirten Gülsoy, "Bir kadın tüm dünyayı değiştirebilir. Tarihimiz, birçok kadın ve annenin yazdığı destanlarla doludur. Annelerimiz, büyük bir özveri ile evlat yetiştirip topluma kazandırmanın yanı sıra iş hayatında da aktif rol almaktadır. Onlar, ülkemiz sosyoekonomik yapısı içinde birçok sektörde gerek girişimci gerekse bir çalışan olarak önemli görevler üstlenmektedir" diye konuştu.

Gülsoy mesajını şöyle sürdürdü:

"Dinimiz, anne ve babaya itaatin üzerinde önemle durmakla birlikte, anneye özel bir önem atfetmektedir. Anne; karşılıksız sevendir, evlatları ve ailesi için nefsinden geçendir; anne okuldur, anne mekteptir. Anne; ayakta kalma gücümüz, anne direncimiz ve anne güç kaynağımızdır. En mutlu anlarımızda olduğu gibi, başa çıkamadığımız tüm güçlüklerde sığındığımız, yanımızda bulacağımızdan emin olduğumuz annelerimizin gülen yüzleri bizler için de en değerli hazinedir. Yaşadığımız her dakikanın en yüce anlamı annelerimiz, bizler için tek bir günde anlam bulmaz. Onların varlıkları hayatımızın her gününün en büyük manasıdır. Anne sevgisi, sevgilerin en büyüğü, en kıymetlisidir. Bu duygu ve düşüncelerle öncelikle sağlık çalışanı ve şehit annelerinin ve daha sonra bütün annelerimizin anneler gününü kutluyor, ebediyete intikal etmiş annelerimize de Allah'tan rahmet diliyorum." - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Anneler Günü'nde niçin mutfak robotu alıyoruz? İşte hediyelerin altında yatan gizli gerçek
Anneler Günü'nde niçin mutfak robotu alıyoruz? İşte hediyelerin altında yatan gizli gerçek
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Donald Trump Aykut Erdoğdu Ruhsar Pekcan Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Eda Ece Cem Yılmaz Barış Murat Yağcı
Spor Muslera Salih Uçan Serdar Aziz Yılmaz Vural Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kudüs İsrail
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Başkan Gülsoy : "Anne ayakta kalma gücümüz, direncimiz ve güç kaynağımızdır" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.5.2021 15:02:54. #1.16#

title