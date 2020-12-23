Başkan Gülle: "Van TSO çatısı altında görevimizin başındayız"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Başkan Gülle: "Van TSO çatısı altında görevimizin başındayız"

23.12.2020 11:41 | Son Güncelleme: 23.12.2020 11:44
Başkan Gülle:

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Van Kadın Girişimciler Kurulu (KGK) aylık toplantısı gerçekleşti.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Van Kadın Girişimciler Kurulu (KGK) aylık toplantısı gerçekleşti.

Toplantıda konuşan TOBB Van Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Pınar Gülle, son zamanlarda kuruldan gerçekleştirilen istifalara açıklık getirerek, kurula yeni kadın girişimcilerin katılacağını ifade etti. İlk olarak Kadın Girişimler Kurulu hakkında bilgiler veren Pınar Gülle, "Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kadın Girişimciler Kurulu (KGK), TOBB bünyesinde kadın girişimcilik konusunda genel politikalar geliştiren ve görüş oluşturulmasına katkıda bulunan istişari bir kuruldur. Kurul aynı zamanda kadın girişimcilere eğitim, kapasite geliştirme desteği ile girişimci fikirlerini hayata geçirmelerinde destek sağlamak üzere kurulmuştur. Bizlerde göreve geldiğimiz ilk günden itibaren ülkemizdeki kadın girişimci potansiyelinin nicelik ve nitelik bakımından geliştirilmesi ve daha donanımlı hale getirilmesi amacıyla politika belirlemek ve girişimcilik kültürünün kadınlar arasında gelişmesine öncülük etmenin yanı sıra; kadınlara kişisel gelişim yollarını öğreterek kariyer geliştirme fırsatları sunmak gibi görevler üstlendik" dedi.

Geçtiğimiz günlerde kuruldan istifa eden isimlerle ilgili konuşan Gülle, şunları söyledi:

"Ketimiz ve ülkemiz politikaları doğrultusunda çalışmalarımıza devam ediyoruz. İstifa eden arkadaşlarımızın istifasını doğal görüyor ve saygıyla karşılıyoruz. İstifalar bireysel bir tutum olmakla beraber kurulumuzu hiçbir şekilde etkilemeyecektir. İstifa eden arkadaşların yerine diğer kadın girişimci arkadaşlarımızı davet ettik. Gelecek olan arkadaşlarımızla daha etkin ve verimli bir şekilde çalışmalarımıza devam edeceğiz. Ayrıca şunu da belirtmek isterim. İstifa eden arkadaşların Van Ticaret ve Sanayi Odası tarafından 'psikolojik baskıya maruz kaldık' söylem ve açıklamalarını doğru bulmuyorum. Ekonomik ve ticari anlamda üst birliğimiz Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile kentin en önemli çatı kuruluşu Van Ticaret ve Sanayi Odasının (Van TSO) hedefleri doğrultusunda çalışmalarımızı yürütüyoruz. Görevimizin başında ve Van TSO çatısı altında kadınların ekonomide, ticarette söz sahibi olması adına elimizden gelen gayreti göstereceğiz." - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay İsmail Demir Özlem Zengin Donald Trump Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Berk Oktay Coşkun Sabah Aslı Tandoğan Burak Özçivit
Spor Arda Turan Ozan Tufan Burak Yılmaz Sergen Yalçın Mauricio Lemos
Tüm Haberler Türk Göztepe İngiltere Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Başkan Gülle: "Van TSO çatısı altında görevimizin başındayız" | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.12.2020 11:45:56. #1.15#
title