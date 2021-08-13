Başkan Güler; "Yeni incir sezonu üreticilerimize bereketli olsun"

Aydın'da incir sezonu başlarken, Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, incir tezgahlarını ziyaret etti.

Aydın'da incir sezonu başlarken, Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, incir tezgahlarını ziyaret etti.

Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, ziyaret ettiği incir tezgahında bulunan satıcılara hayırlı işler dileyerek bir süre sohbet etti. Kendisine ikram edilen incir'in tadına bakan Başkan Güler, vatandaşlardan yeni başlayan incir sezonu ve Aydın İnciri'ndeki son durum hakkında bilgiler aldı.

İncirin Aydın ve Köşk'ün önemli ürünlerinden olduğunu ve dünyaca tanındığını kaydeden Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; "Bölgemizin ve Köşk'ümüzün önde gelen ürünlerinden, dünya çapında ün kazanmış Aydın İnciri'nin yeni sezonu tüm üreticilerimize hayırlı ve bereketli olsun inşallah" ifadelerine yer verdi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı