Başkan Güler, Yason Burnu'ndaki çalışmaları inceledi
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Başkan Güler, Yason Burnu'ndaki çalışmaları inceledi

Başkan Güler, Yason Burnu'ndaki çalışmaları inceledi
06.05.2020 13:02 | Son Güncelleme: 06.05.2020 13:08

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Perşembe ilçesi Yason Burnu'ndaki çalışmaları yerinde inceledi.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Perşembe ilçesi Yason Burnu'ndaki çalışmaları yerinde inceledi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Güler'in, "Yason'da çevre katliamı yapılıyor" söylemleri doğrultusunda alana gidip incelemelerde bulunduğu belirtildi.

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen Güler, Yason'un korunacağının altını çizerek, "Burası bize tarihimizden nasıl miras kaldıysa o haliyle korunacak. Halkın ihtiyaçları doğrultusunda yapılacak çalışmalar ise alanın dışında oluşturulacak. Boş yere yaygara çıkartılıyor. Bizde yanlışa geçit yok." ifadesini kullandı.

Güler, doğal ve arkeolojik yapısıyla dikkati çeken Yason Burnu'nun dünyanın sayılı güzelliklerinden birine sahip olduğunu aktardı.

Yason'un sadece Ordu'nun, Karadeniz'in değil, dünyanın sayılı güzel yerlerinden biri olduğunu vurgulayan Güler, "Yapılan çalışmalar sonrasında kazılan yerlere çim iyileştirme ve aydınlatma çalışması yapılıyor. Araçlara da kapanacak olan Yason Burnu'nda halkın ihtiyaçları doğrultusunda yapılacak çalışmalar da alanın dışında gerçekleşecek. Burası tarihimizden miras kaldığı haliyle korunacak." değerlendirmesinde bulundu.

Başkan Güler, Yason'un zaten çok güzel ve tanınan bir yer olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Biz daha da tanıtmak üzere çalışmalar yaptık. THY'nin iç kabin ekranlarına Yason'un görselleri kondu. Dünyanın değişik yerlerine yayınlar yaptık. Burası endemik bitkileriyle de öne çıkan harikulade bir yer. Üzerine titrediğimiz bir güzellik. Onun için bunu korumak durumundayız. Biz burada erdemli davranışlar içerisindeyiz. Doğru olan şeyleri yapmakla mükellefiz. Bize görev bu nedenle verildi. Bizde yanlışa geçit yok. Burada yanlış yapılmayacak. Yapılmasına da asla müsaade edemeyiz."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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