Başkan Güler, vatandaşlarla buluşuyor

28.08.2019 15:42

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, vatandaşların sorun, talep ve önerilerini değerlendirmek ve çözüme kavuşmasını sağlamak amacıyla halk günü düzenliyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, haftanın her günü 16.00 ile 17.00 saatleri arası Meclis Salonunda vatandaşın taleplerine yanıt veren Güler, halk gününün 4'üncü gününde 63 kişi ile bir araya geldi.

Güler, Ordu halkının hiçbir sorununun kalmayacağını vurgulayarak, "Vatandaşlarımızın bu uygulamaya ilgisi çok oldu. Yaşlısından tutun da gencine kadar her vatandaşımız buraya geliyor. Bu salon hiçbir zaman boş kalmayacak. Burada çocuklarımızla neşeleneceğiz, büyüklerimizle dertleşeceğiz. Ben bu şehrin çocuklarının ağabeyi, büyüklerinin evladıyım." ifadesini kullandı.

Halk toplantılarının 4'üncü gününü geride bıraktıklarını belirten Güler, herkesi buraya beklediklerini ve bu salonun vatandaşların evi olacağını aktardı.

Halk günü uygulamasıyla gönülleri kazanacağına işaret eden Güler, "Herkese açık olan Meclis Salonumuzda vatandaşların talep ve önerilerine karşı ilgili birimlerce anında çözüm buluyoruz. Bu uygulamayla halkın memnuniyetini en üst düzeyde tutarak onların gönüllerini kazanacağız. Çözüm bulunan tüm sorunların giderilmesi beni mutlu ediyor. Vatandaşımızın buradan gülerek ayrılmasını istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA