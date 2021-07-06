Başkan Güler, "Sosyal tesisimiz ilçemize değer katacak"
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Başkan Güler, "Sosyal tesisimiz ilçemize değer katacak"

Başkan Güler, 'Sosyal tesisimiz ilçemize değer katacak'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Köşk Belediyesi'nin, Çarşı Mahallesi'nde yapımı devam eden Belediye Sosyal Tesisi'nde çalışmalar hızla devam ediyor.

Köşk Belediyesi'nin, Çarşı Mahallesi'nde yapımı devam eden Belediye Sosyal Tesisi'nde çalışmalar hızla devam ediyor.

Tüm ilçeye değer katacak olan Köşk Belediyesi Sosyal Tesisi'nin en kısa zamanda tamamlanarak hizmete açılması hedefleniyor. 4 bin 500 metrekaresi yeşil alan olmak üzere toplamda 8 bin metrekare alan üzerine inşa edilen, Sosyal Tesis'in içerisinde Restoran, Düğün Salonu, Park gibi vatandaşların sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak alanlar bulunacak. Sosyal Tesis inşaat alanını ziyaret eden ve tesiste yapılacak olan bölümlerle ilgili bilgiler alan Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, tesisin hızla tamamlanarak hizmete sunulacağını müjdeledi.

Modern bir tesisi ilçeye kazandıracak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Başkan Güler, "Köşkmüze artı bir değer katacak olan Köşk Belediyesi Sosyal Tesisimizde çalışmalar hızla devam ediyor. Hedefimiz en kısa zamanda kıymetli hemşerilerimizin hizmetine sunmak. Tamamlandığında ilçemizde yaşayan vatandaşların ihtiyaçlarının birçoğunu karşılayacak olan Köşk Belediyesi Sosyal Tesisleri şimdiden tüm hemşerilerimize hayırlı olsun" dedi. - AYDIN

Başkan Güler, 'Sosyal tesisimiz ilçemize değer katacak'
Başkan Güler, 'Sosyal tesisimiz ilçemize değer katacak'
Başkan Güler, 'Sosyal tesisimiz ilçemize değer katacak'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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