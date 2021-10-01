Başkan Güler: 'Ordu'ya değer verecek her projeye destek vereceğiz' - Haberler
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Başkan Güler: "Ordu'ya değer verecek her projeye destek vereceğiz"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Başkan Güler:

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, kente değer katacak her projeye destek vereceklerini belirterek, üniversite ve şehir bütünleşmesi ile gençlere ufuk kazandıracak çalışmalarda öncülük edeceklerini söyledi.

ORDU (İHA) - Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, kente değer katacak her projeye destek vereceklerini belirterek, üniversite ve şehir bütünleşmesi ile gençlere ufuk kazandıracak çalışmalarda öncülük edeceklerini söyledi.

Ordu Genç Girişimci İş Adamları Derneği Ordu Üniversitesi Cumhuriyet Yerleşkesinde 'Genç Girişimcilik Akademisi' programı düzenlendi. Programda konuşan Başkan Güler, Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak genç girişimcilere her zaman kapıların sonuna kadar açık olduğunu belirterek, faaliyete alınan 'davet' merkezinin kapılarının 24 saat girişimcilere açık olduğunu söyledi.

İnsanın kendisini tanımasıyla hayata atılması gerektiğinin altını çizen Başkan Güler, programda yaptığı konuşmada, "İlk olarak kendinizle tanışın. İnsan 60-70 yaşına kadar gelmiş olabilir ancak kendisini tanımamış olabilir. Öncelikle kendinizi iyi tanıyın. Çünkü herkesin içinde uyandırılmayı bekleyen bir dev var. Bu devi uyandırmamız lazım. İkicisi ise zamanı iyi kullanmak lazım. Zaman herkese eşit olarak verilmiş. Bunu iyi değerlendirmek ve ona göre çalışmak gerekiyor. Kim bu zaman dilimini en iyi değerlendirip farkını ortaya koyarsa mutlaka karşılığını alır. Üçüncüsü ise çevremiz ve kaynaklar. Yani kendimizi tanıdıktan sonra birde çevremizi tanıyalım. Bunu yaparken de para yönetimini iyi yapın. Yani bu sözlerimden ortaya 3 unsur çıkıyor. Kaynak, insan ve para yönetimidir. Bunların dışında da maalesef bizim yanlış kullandığımız 3 adet kelime var. Mazeret, bahane ve şikayet. İnsanların

mazereti çok bol, bahaneler çok ve şikayetimiz de onun peşinden geliyor. Bu 3 kelimeyi kaldırıp plan, program ve koordinasyonu yerine oturtmamız lazım. Bu unsurları ortadan kaldırdığımız zaman sizi kimse tutamaz" dedi.

"Göreve geldiğimiz günden itibaren girişimcilerimize özel önem verdik"

Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, göreve geldikleri günden itibaren girişimcilere önem verdiklerine dikkat çekerek, "Her açıdan onların yanında olduk. Onlara kapımız sonuna kadar açık oldu, olmaya da devam ediyor. Bu kapsamda hizmete aldığımız 'davet' merkezimiz var. Bu merkezin her bir harfi bir fonksiyonu temsil ediyor. Bu merkezimizde hem yatırımcı hem de girişimci bir araya gelip gelecek adına önemli çalışmalara imza atıyor. Bizde hem girişimcilerimize hem de yatırımcılarımıza fahri danışmanlık yapıyoruz. Yeter ki ilimizde iş sahaları gelişsin ve yeni sektörler ortaya çıksın. Her zaman destek verdik. Bundan sonrada girişimcilerimize ve yatırımcılarımıza destek vereceğiz" şeklinde konuştu.

Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan, Galatasaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dekanı Prof. Dr. Volkan Demir, Ordu Genç İş İnsanları Derneği yönetim kurulu Başkanı Sadık Bora Çakmak, OGİD Yönetim kurulu üyeleri ile ilgililer ve öğrencilerin de katıldığı program, plaket töreni ile sona erdi. - ORDU

Başkan Güler: Ordu'ya değer verecek her projeye destek vereceğiz

Başkan Güler: Ordu'ya değer verecek her projeye destek vereceğiz

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