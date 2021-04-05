Başkan Güler, Kovid-19 şüphesiyle hastanede gözlem altına alındı
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Başkan Güler, Kovid-19 şüphesiyle hastanede gözlem altına alındı

Anadolu Ajansı / Hayati Akçay - Haberler | Güncel
Başkan Güler, Kovid-19 şüphesiyle hastanede gözlem altına alındı

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Kovid-19 şüphesiyle hastanede gözlem altına alındı.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Kovid-19 şüphesiyle hastanede gözlem altına alındı.

Başkan Güler, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Geçirmiş olduğum soğuk algınlığı sebebiyle Kovid-19 şüphesi gözetildiği için kontrol amaçlı olarak hastanede gözlem altındayım. Şu anda sağlık durumum iyi. Telefonla, mesajla ve sosyal medya üzerinden 'geçmiş olsun' dilek ve dualarını ileten herkese gönülden teşekkür ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hayati Akçay

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