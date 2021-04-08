Başkan Güler Köşk'ün enerjisi için Ankara'da
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Başkan Güler Köşk'ün enerjisi için Ankara'da

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Başkan Güler Köşk'ün enerjisi için Ankara'da

Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, ilçedeki enerji kaynaklarının doğru kullanımını sağlaya bilmek amaçlı Ankara'da düzenlenen Enerji Kentleri Birliğinin 2021 yılı olağan meclis toplantısına katıldı.

Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, ilçedeki enerji kaynaklarının doğru kullanımını sağlaya bilmek amaçlı Ankara'da düzenlenen Enerji Kentleri Birliğinin 2021 yılı olağan meclis toplantısına katıldı. Köşk ilçesinin gelişmesi için ciddi adımlar attıklarını söyleyen Güler, ilçede hali hazırda bulunan enerjinin doğru bir şekilde vatandaşın hizmetine sunulması gerektiğini bildirdi.

Toplantıda söz alan Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler; İlçe hakkında ve İlçede bulunan enerji kaynakları hakkında meclise bilgiler verdi. Enerjinin kullanımı ile birlikte belediyeye ve Köşk halkına fayda sağlanacağını vurgulayan Başkan Nuri Güler, "Mart ayındaki meclis toplantımızda meclis üyelerimiz ile birlikte Enerji Kentleri Birliği'ne katılmaya karar verdik. Bugün de aldığımız karar doğrultusunda Ankara'da düzenlenen Enerji Kentleri Birliğinin Olağan kongresine katılım sağladık. Enerji geleceğimizdir. Köşk'ümüz için daha güzel bir gelecek inşa etmek için çıktığımız yolda yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanımı ile ilçemize nasıl katkı sunarız diye çalışmalar yapıyoruz. İlçemizde bulunan enerji kaynaklarını vatandaşın hizmetine sunmak için girişimlerimiz devam edecek. İlçemizdeki enerji ile ilçenin ekonomisi ve istihdamını artırmayı hedefliyoruz. Toplantının bölgemize ve ilçemize hayırlı olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Başkan Güler Köşk'ün enerjisi için Ankara'da
Başkan Güler Köşk'ün enerjisi için Ankara'da

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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