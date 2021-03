Başkan Güler; Kadınlarımız aynı zamanda gelecek nesillerin mimarlarıdır

Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler; 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yayınladığı mesajda; "Kadınlarımız; bizlerin en iyi şekilde yetişmesini sağlayan, gelecek nesillerin mimarlarıdır" dedi.

Toplumların temel taşı aile, ailenin temel taşının ise kadınlar olduğunu belirten Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, açıklamasında "Unutulmamalıdır ki; Her zaman varlıklarıyla hayatın her alanında fedakarlığı, üretkenliği ve duyarlılığı temsil eden kadınlarımız huzurlu, mutlu ve sağlıklı toplumların olmazsa olmazıdır. Eğitimden sağlığa, siyasal yaşamdan iş dünyasına kadar üstlendikleri sorumluluklarla aziz milletimizin geleceğe güvenle bakmasının teminatı olmuşlardır. Toplumsal yaşamın her aşamasında ve her zaman önemli roller üstlenen kadınlarımız, üstün fedakarlık duygusu içinde yaptıkları çalışmalarla, ülkenin her açıdan kalkınmasına katkı sağlamışlardır. Toplumun her kesiminde yer alan başarı gösteren kadınlarımızı takdir ediyorum. Son yıllarda kadına yönelik şiddetteki dikkat çeken artış bizleri olduğu gibi toplumun her kesimini de rahatsız etmektedir. Bizleri dünyaya getiren, büyüten, bizlere kişilik ve şahsiyet kazandıran kadınlara yönelik bu tutumun son bulmasını temennisiyle tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü en kalbi duygularımla kutlarım" ifadelerine yer verdi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı