Başkan Güler ikinci doz aşısını oldu

Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, Korona virüsle mücadele kapsamında aşısının ikinci dozunu bugün Köşk İlçe Hastanesi'nde yaptırdı. Başkan Güler'e hastanede Köşk İlçe Hastanesi Başhekimi Osman Erönem eşlik etti.

Covid-19'un görüldüğü tarihten bugüne gelinen süreçte elde edilen başarının devamının aşıyla mümkün olacağını vurgulayan Köşk Belediye Başkanı Güler yaptığı açıklamada, "İçerisinde bulunduğumuz normalleşme sürecine genel olarak baktığımızda görüyoruz ki yeniden pik yapma ihtimaline karşı tedbirlere devam etmek zorundayız. Esnafımızı, ailemizi düşünerek tedbirlere mümkün olduğu kadar uyarsak salgını hep birlikte yeneriz. Bilim Kurulu ne diyorsa onu yapacağız. Bugün aşımızın 2. dozunu yaptırdık. Covid-19'un görüldüğü tarihten bugüne gelinen süreçte elde edilen başarının devamı aşıyla mümkün olacaktır. Bu nedenle sırası gelen tüm vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı. Aşı sonrası Başkan Güler sağlık çalışanlarına teşekkür ederek hastaneden ayrıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı