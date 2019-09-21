Başkan Güler, Fatsa ilçesini ziyaret etti

21.09.2019 16:42

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Fatsa ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Güler, Fatsa Belediyesini ziyaret ederek ilçede yapılan çalışmalarla ilgili Belediye Başkanı İbrahim Ethem Kibar'dan bilgi aldı.

Güler, burada yaptığı konuşmada, Ordu'nun en büyük ilçelerinden birisi olan Fatsa'yı daha da güzelleştirmek için önemli projelerinin olduğunu belirtti.

Ordu'nun zenginliklerinin iyi kullanılması gerektiğine işaret eden Güler, şöyle devam etti:

"Konya Ovası'ndan daha büyük denizimiz var. Denizimizi daha verimli kullanmamız gerek. Onun için sahil ilçelerimizde özel çalışma yapacağız. Bu ilçelerimizden biri de Fatsa. Yapacağımız önemli projelerle ilçemizin modern yapısını daha da yukarıya çıkartacağız. Bu çalışmaları Fatsa Belediyemiz ile birlikte yapacağız."

Daha sonra ilçe esnafıyla bir araya gelen Güler, ardından AK Parti Fatsa İlçe Başkanlığını ziyaret etti.

Yeni oluşturulan yönetim kuruluna başarılar dileyen Güler, Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak aradan geçen 6 ayda her alanda önemli çalışmalara imza attıklarını aktardı.

Belediye olarak asli görevlerini yaptıklarına işaret eden Güler, "Önemli olan milletimize yeni alanlar oluşturmak. Bunu da tarım odaklı çalışmalarımız ile tek tek gerçekleştiriyoruz. Tarım konusunda damızlık koyundan tutun kaza, arı sütü ve soya fasulyesine kadar önemli çalışmaları ilimize kazandırdık. Bunların hepsi ayrı bir proje ve hepsi de istihdama katkı sağlayan projeler." ifadelerini kullandı.

Ordu'nun sadece fındığa bağlı kalmasını istemediklerinin altını çizen Güler, "Sadece bir ay fındık toplayıp sonra 11 ay boşta duran bir anlayışı ilimizden silmek istiyoruz. Onun için de yaptığımız projeler hem milletimize maddi kaynak hem de istihdam sağlayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA