Başkan Güler Dünya Kadınlar Günü'nde kadın personelleri unutmadı Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, belediye bünyesinde çalışan kadın personelleri unutmayarak 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Tüm dünyada 8 Mart tarihinde kutlanan Kadınlar Günü vesilesiyle tüm birimleri tek tek gezerek çalışan kadın personellere kırmızı karanfil dağıtıp, çikolata ikramında bulanan Başkan Güler, tüm kadınların nice 8 Martlara ulaşmalarını temenni etti. Yaşamın her alanında olan kadınların sadece bir gün değil her gün el üstünde tutulması gerektiğini dile getiren Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Güler, "Belediyemizin en dinamik en çalışkan pırlantalarına çiçekler dağıtarak 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladık. Onlar bizim en değerli varlıklarımız. Yaşamımızın her alanında olan kadınlarımızı sadece bir gün değil her gün el üstünde tutmalıyız. Tüm kadınların daha nice Kadınlar Günü'ne ulaşmalarını temenni ediyor; huzurlu, mutlu ve sağlıklı bir hayat diliyorum" şeklinde konuştu.



Kadın personeller Başkan Güler'in jesti karşısında mutlu olurken, teşekkürlerini ilettiler. - ORDU

Kaynak: İHA