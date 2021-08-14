BAŞKAN GÜLER'DEN YAĞIŞ SÜRECEK UYARISI
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BAŞKAN GÜLER'DEN YAĞIŞ SÜRECEK UYARISI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, kentte etkili olan sağanağın ardından incelemelerde bulundu.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, kentte etkili olan sağanağın ardından incelemelerde bulundu. Sağanağın etkilediği Fatsa ilçesine gelen Başkan Güler, su taşkınlarının yaşandığı bölgeler hakkında yetkililerden bilgi aldı. İncelemelerinin ardından açıklamalarda bulunan Güler, yağışın etkili olduğu yerlerde 310 iş makinesi, 470 personelle çalışmaların sürdüğünü söyledi. Meteorolojiden gelen haberlere göre yağışın biraz daha devam edeceği bilgisini aktaran Güler, süreci hep birlikte sıkı bir şekilde takip ettiklerinin ifade etti. Güler, 'Aslında burada biraz daha kontrollü. Dere yataklarına çok şükür daha disiplinli şekilde bakıyoruz. Ama yağmur miktarı bu sene hep bütün rakamların üzerinde. Onun için bunun mühim olan yönetilmesi. Kontrol altında tutulması. Bunu da çok şükür şimdiye kadar sağladık' diye konuştu. Yağışın etkili olduğu yerlerde parça parça heyelanların olduğu bilgisini de veren Güler, ekiplerin buralara da müdahale ettiğini kaydetti. Güler, Karadeniz Sahil Yolu'nda da su birikintisi nedeniyle trafiğin bir süre durduğunu ve ekiplerin çalışması sonucu yolun yeniden trafiğe açıldığını ifade etti.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

BAŞKAN GÜLER'DEN YAĞIŞ SÜRECEK UYARISI
BAŞKAN GÜLER'DEN YAĞIŞ SÜRECEK UYARISI
BAŞKAN GÜLER'DEN YAĞIŞ SÜRECEK UYARISI
BAŞKAN GÜLER'DEN YAĞIŞ SÜRECEK UYARISI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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