Başkan Güler'den rektör Akdoğan'a ziyaret

20.09.2019 16:04

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Ordu Üniversitesi (ODÜ) Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Rektörlük makamında gerçekleştirilen ziyarette Güler, Büyükşehir Belediyesi olarak şehir üniversite bütünleşmesi noktasında ODÜ ile önemli iş birlikleri yapmayı düşündüklerini belirtti.

Gerçekleştirecekleri sosyal, kültürel ve ekonomik projelerle Ordu'yu daha iyi seviyelere taşıyacaklarına inandığını vurgulayan Güler, rektör Akdoğan'a yeni görevinde başarılar diledi.

Prof. Dr. Akdoğan ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Hilmi Güler, Ordu için önemli bir imkan ve ilimizin yetiştirdiği önemli bir değerdir. Kendilerinin tecrübeleri ve bilgi birikimlerinden faydalanarak onlarla iş birliği, dayanışma ve fikir alışverişi yaparak üniversitemizi ve şehrimizi çok daha ileri seviyelere taşıyacağımıza inancım tamdır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA