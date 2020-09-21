Başkan Güler'den ilk ders gününde öğrencilere incir ikramı Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, bugün yüz yüze eğitime başlayan ana sınıfı ve ilkokul öğrencilerini yalnız bırakmadı.

Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, bugün yüz yüze eğitime başlayan ana sınıfı ve ilkokul öğrencilerini yalnız bırakmadı. Sınıfları ziyaret eden Başkan Güler öğrencilere ve öğretmenlere incir ikram etti.

Korona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Mart ayından beri kapalı olan okulların yeni eğitim öğretim dönemi, TRT EBA, EBA ve canlı dersler kullanılarak uzaktan eğitim yoluyla 31 Ağustos'ta başlatılmıştı. Alınan tedbirler çerçevesinde ana sınıfı ve ilkokul 1'inci sınıflar için de yüz yüze eğitim bugün başladı. Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, bugün Köşk'te yüz yüze eğitime başlayan öğrencileri yalnız bırakmadı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Selim Karataş ile birlikte sınıfları ziyaret eden Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, öğretmen ve öğrencilerle bir süre sohbet ettikten sonra, incir ikramında bulundu.

Minik öğrencilerin ilk gün heyecanını paylaşan Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler yaptığı açıklamada, "Korona virüs salgınıyla mücadele ettiğimiz bu dönemde, her şeye rağmen okul öncesi eğitim kurumları ile ilkokul 1. sınıfların yeni bir eğitim-öğretim yılına başlamasının sevinç ve heyecanını yaşıyoruz. Diğer öğrenci kardeşlerimizi de okullarımızda görmeyi çok arzu etmemize rağmen daha sağlıklı günlerde bir arada olabilmek için bir süre daha öğrenimlerine uzaktan eğitimle devam edecekler. Öğrencilerimizin bu süreçten verim alabilmesi öğretmenlerinin ve okul idarelerinin hazırladığı eğitim programlarının dikkatle takip edilerek uygulanmasıyla mümkün olacaktır. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın bu süreci en başarılı şekilde atlatacaklarından şüphem yok. 2020-2021 eğitim öğretim yılının öğretmen ve öğrencilerimiz başta olmak üzere milletimize hayırlar getirmesini diliyor; daha sağlıklı günlerde, çok özlediğimiz okul bahçelerimizde ve sınıflarımızda buluşmayı temenni ediyorum" ifadelerine yer verdi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı