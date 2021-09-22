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Başkan Güler'den fuar değerlendirmesi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Başkan Güler'den fuar değerlendirmesi

Van'da Ajans Asya Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Güler, düzenledikleri 'Yenilenebilir Enerji ve Belediye Ekipmanları İnşaat Fuarı'nın her anlamda başarılı geçtiğini ifade etti.

Van'da Ajans Asya Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Güler, düzenledikleri ' Yenilenebilir Enerji ve Belediye Ekipmanları İnşaat Fuarı'nın her anlamda başarılı geçtiğini ifade etti.

Ajans Asya Fuarcılık tarafından 16-19 Eylül tarihleri arasında düzenlenen 'Yenilenebilir Enerji ve Belediye Ekipmanları İnşaat Fuarı' başarıyla sona erdi. Yurtiçi ve yurtdışından 80 firmanın katıldığı fuarla ilgili bir değerlendirmede bulunan Ajans Asya Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Güler, yaklaşık 150 firmanın katıldığı fuarda önemli bağlantıların gerçekleştiğini söyledi. Fuarın korona virüs pandemisi nedeniyle moralsiz olan sektöre büyük bir moral kazandırdığının altını çizen Güler, "Fuarlarımız 5 bin 470 kişi tarafından ziyaret edildi. Gerek yurtiçi gerekse yurt dışından katılan ulusal firmalar, fuarımızdan oldukça memnun ayrıldılar. Bunun yanında İran'dan gelen üst düzey yönetici, milletvekilleri ve iş insanlarından oluşan heyet, çok verimli görüşmeler gerçekleştirdi ve bağlantılar oluşturdu" dedi.

30 Eylül - 3 Ekim tarihleri arasında Türkiye'nin üçüncü büyük turizm fuarı olarak kabul edilen 'Van Doğu Anadolu Uluslar Arası Turizm ve Seyahat Fuarı'nı gerçekleştireceklerini belirten Güler, "Van Doğu Anadolu Uluslar Arası Turizm ve Seyahat Fuarı'na Azerbaycan, İran, Gürcistan ve Irak'ın yanında Türkiye'nin birçok ilinden katılım olacaktır. 'Tüm renkler bir arada güzel' sloganı ile turizm sektörleri Van'da buluşturulacak ve fuarda illerin tescili yöresel ürünleri de sergilenecektir" ifadelerini kullandı.

Fuarlarda gerekli tüm sağlık tedbirlerinin alındığına vurgu yapan Güler, herkesi 30 Eylül -3Ekim tarihleri arasında Van Expo Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek olan 'Van Doğu Anadolu Uluslar Arası Turizm ve Seyahat Fuarı'na beklediklerini söyledi. - VAN

Başkan Güler'den fuar değerlendirmesi

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