Başkan Güler belediye personeli ile bayramlaştı
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Başkan Güler belediye personeli ile bayramlaştı

Başkan Güler belediye personeli ile bayramlaştı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, Ramazan Bayramı öncesinde personelle bir araya gelerek bayramlaştı.

Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, Ramazan Bayramı öncesinde personelle bir araya gelerek bayramlaştı. Ramazan Bayramı öncesinin son iş gününde hizmet binasında ve şantiyede görev yapan birimleri ziyaret eden Başkan Güler personele hediye vererek bayramlarını kutladı.

Köşk Belediyesi olarak büyük bir aile olduklarını ifade eden Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, "Böyle güzel ailenin bir ferdi olarak, sizlerle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Allah birliğimizi, dirliğimizi aramızdaki bu muhabbetti bozmasın. Biz Köşkümüz için hep 'daha iyiyi, daha güzeli nasıl yapabiliriz?' diye bir çaba içinde olduk. Bundan sonrada el birliğiyle İlçemize hak ettiği hizmeti sunacağımızdan şüphem yok. Hepinizin mübarek Ramazan Bayramını şimdiden tebrik ediyor, sağlık, sıhhat ve huzur içerisinde bir bayram geçirmenizi temenni ediyorum" dedi. - AYDIN

Başkan Güler belediye personeli ile bayramlaştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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