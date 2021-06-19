Başkan Güler, "Babalarımız aile yapısının sarsılmaz direğidir"

Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler Babalar Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler Babalar Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Güler, "Babalarımız aile yapısının sarsılmaz direğidir" dedi.

Şehit ve gazi babalarının ellerinden gururla öptüğünü belirten Başkan Güler mesajında, "Babalarımız, toplumu var eden aile yapısının sarsılmaz direğidir. Gelecek nesillerin; kültürlü, bilinçli, milli değerlerine sahip bir aile yapısında sağlıklı bir şekilde yetiştirilmesi ve aile bütünlüğünün korunması babalarımızın en büyük vazifesidir. Paylaşma, adalet, güven, sorumluluk gibi toplumsal değerlerimizin kuşaktan kuşağa aktarılmasında belirleyici olan, çalışan, üreten, alın teri döken babalarımız, aynı zamanda şefkat ve korumayı da temsil eden, bizleri hayata hazırlayan, destek olan, sevgisi ve güveni daima aranan vazgeçilmez hayat zenginliğimizdir. Babalarımız sadece bir gün değil, her gün hatırlanıp, gönlü hoş tutulması gereken fedakarlık timsalleridir. Bu duygu ve düşüncelerle başta ülkemizin birlik ve beraberliği yolunda gözünü kırpmadan canlarını feda eden kahraman şehitlerimizin ve gazilerimizin kıymetli babaları olmak üzere tüm babalarımızın Babalar Gününü kutluyor, ahirete irtihal etmiş babalarımızı saygı, rahmet ve minnetle yad ediyorum" ifadelerine yer verdi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı