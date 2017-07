Başkan Gülenç, Çalışmaları Yerinde İnceliyor

Diyarbakır'ın Bismil İlçe Belediye Başkan Vekili Turgay Gülenç, ilçede yapımı devam eden taziye evi ve kilitli parke taşı döşeme çalışmalarını yerinde inceledi.



Yaklaşık 5 ay önce İçişleri Bakanlığınca ilçe belediyesine kayyum olarak atanan Gülenç, kent genelinde yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Üçtepe'de yapılan taziye evinin son durumu hakkında yetkililerden bilgi alan Gülenç, daha sonra vatandaşlarla bir araya gelerek sorunlarını dinledi.



Gülenç daha sonra kilitli parke taşı çalışmalarını inceledi. Çalışma hakkında yetkililerden bilgi alan Gülenç, "Sokaklarımızı daha modern bir görünüme kavuşturuyoruz. Yapılan çalışmalardan vatandaşlarımızın son derece memnun olması, bizleri de mutlu ediyor. Bismil Belediyesi olarak imkanlarımız ölçüsünde vatandaşlarımızdan gelen her türlü talebi değerlendirerek, çözüme ulaştırmaya çalışıyoruz. Bismil'i, Bismil'de yaşayan vatandaşlarla birlikte yönetmek için bu yola çıktık. Bu nedenle vatandaşlarımızdan gelen her türlü talebi ve öneriyi önemsiyoruz. Yapacağımız hizmetlerde her zaman vatandaşlarımızın görüşlerine başvuracağız, onların taleplerini değerlendireceğiz" dedi.



İncelemelerin ardından şehit ailesine verilen sebze tarlasını gezen Gülenç, "Tarla tahsis edilen ailelere, yer temininin yanı sıra, tarımda kullanılacak araç gereç yardımında da bulunduk. Daha önce bu işi yapıp ancak parası olmayan ve tarlada çalışacak bilecek iş gücü olan ailelere tüm hizmet kısmı onlara ait olup kalan masrafları belediyemiz tarafından karşılandı. Bugün de ailelerimiz domates, biber, patlıcan ve diğer sebze fidelerini yeşerdiğini gördük. Şimdiden ailelerimize hayırlı uğurlu ve bereketli bir hasat olmasını dilerim" diye konuştu. - DİYARBAKIR