Başkan Gül Kentpark'taki Çalışmaları İnceledi

Çorum Belediyesi'nin en büyük yatırımları arasında yer alan ve 46 milyon liraya mal olacak Kentpark'ta çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Hıdırlık mevkiinde 212 bin 500 metrekarelik bir alandan oluşan alana yapılan Kentpark, tüm yaş gruplarından insanların dinlenebileceği, spor yapabileceği ve aileleriyle birlikte huzur içerisinde piknik yapabileceği bir park özelliği taşıyacak. Çorum'un 100 yıllık yeşil alan ihtiyacını karşılayabilecek özellikte planlanan Kentpark, modern şehircilik anlayışına uygun bir yaşam alanı şeklinde planlandı. Belediye Başkanı Zeki Gül, Kentpark'ı ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi.

Kentpark'ın Çorum Belediyesi'nin en büyük yatırımları arasında yer aldığını dile getiren Başkan Gül, Kentpark ile birlikte sadece Çorum'da değil Türkiye'de de prestijli ve örnek bir çalışmaya imza atmak istediklerini söyledi.

2015 yılında parkın yapım ihalesini kazanan firmanın 2 yıllık bir süre verilmesine rağmen belirlenen süre içerisinde işleri tamamlayamaması üzerine sözleşmesinin feshedildiğini hatırlatan Başkan Gül, "5 Şubatta göreve başladım. Cumhurbaşkanımızın da yakından takip ettiği Kentpark yapım işi 12 Şubatta yeniden ihale ettik. 09 Mart 2018 tarihinde de sözleşmemizi imzaladık. Biz yeni ihaleyi yaptığımızda parkın yüzde 22'i bitmişti. Hemen 10 gün sonra yüklenici firmaya yer teslimi yapıldı. Yüklenici firma işe başladı. Yüklenici firmadan bu büyük işi 5 ayda bitirmesini istedik. Buna göre işin bitiş tarihi Ağustos ayına tekabül ediyor. 5 ay sonra büyüklüğüyle, içindeki donatılarıyla, yeşil alanlarıyla şehrimize, hemşerilerimize yakışacak bir park kazandırmış olacağız" dedi.

İki etaptan oluşan Kentpark'ın 212 bin 500 metrekarelik bir alandan oluşan devasa bir park olacağını dile getiren Gül, "Projemiz hem çocuklar için, hem yetişkinler için çeşitli temalarda eğlence, dinlenme alanlarından oluşuyor. Modern şehircilik anlayışına uygun bir yaşam alanı şeklinde planladığımız Kentpark'ımızda 4 tane çocuk oyun alanı bulunuyor. Bunların bir tanesi Hıdırlık tarafında 375 metrekarelik bir alan. Diğerleri ise Kentpark kısmında. Burada 875 metrekare, 582 metrekare ve 1092 metrekarelik üç oyun alanı var. Yani parkımızda 2 bin 924 metrekarelik alanı çocuklarımız için oyun alanına tahsis ettik. Proje içerisinde 1255 metre uzunluğunda koşu yolları ve bisiklet yolları yer alıyor. Halkımız parkta dinlenebilecekleri, eğlenebilecekleri gibi aynı zamanda spor yapma imkanı da bulacaklar. 1850 metrekarelik bir alan içerisinde 540 metrekarelik bir restoran inşa edeceğiz. Restoranla birlikte gölet kenarında 1310 metrekarelik seyir terası da inşa ediyoruz." dedi.

Kentpark içerisinde 7 bin metrekarelik bir alanda renkli bitkiler bahçesi yer alacağını kaydeden Başkan Gül, "6 bin 250 metrekarelik bir alanda ise; Bir futbol sahası, Bir basketbol sahası, Bir voleybol sahası, Bir tane de tenis kortu yer alıyor. Giyinme soyunma odalarından oluşan bir spor kompleksine de yer verdik. 10 bin 800 metrekarelik bir alanı piknik alanı olarak ayırdık. Burada hemşerilerimiz, aileleriyle güvenli ve temiz bir şekilde pikniklerini yapabilecekler. 12 bin metrekarelik bir alanı da otopark için tahsis ettik. 490-500 araçlık bir otopark alanımız var. Parkımızı ziyarete gelen vatandaşlarımız otopark sorunu yaşamayacaklar. Araçlarıyla diledikleri zaman rahatça gelip parkımızı ziyaret edebilecekler. Bunların dışında gösteri alanları, konser alanları, satış ünitelerinin konulacağı alanlar, doktor ve hemşire hizmetlerinin verildiği revir, kadın ve erkek lavaboları da park içerisinde yer alan kısımlar" şeklinde konuştu.

Parkımızın güvenliğinin kendileri için çok önemli olduğunun altını çizen Gül, parka hakim birçok noktaya güvenlik kameraları yerleştirileceğini ve parkın sürekli denetleneceğini dile getirdi.

Kentpark'a 4 bin 100 adet yetişmiş ağaç dikimi yapılacağını açıklayan Başkan Gül, "Daha yeşil bir dokunun oluşması için de 70 bin çalı dikimi yapacağız. 24 bin metrekarelik bir alanda biyolojik arıtma özelliğine sahip yapay bir gölet bulunuyor. Bölgenin en büyük biyolojik arıtma sistemine sahip yapay gölet parkımıza ayrı bir hava, ayrı bir güzellik katacak. Park içerisindeki gölet, kimyasal katkı maddeleri katmadan tamamen biyolojik yöntemlerle arıtılacak. Farklı illerde örneklerini inceledik. Hem ekonomik anlamda bize yük getirmeyen bir sistem kuralım istedik hem de suyun israfını önlemek istedik. Biyolojik arıtma sistemi kurarak bu sorunları çözdük. Kentpark'ımız; 28 milyon 485 bin TL ihalesine, 5 milyon 500 bin TL ağaçlandırmasına, 2 milyon çalılara, 3 milyon da kent mobilyalarına harcama yaptık. Bütün bunlarla birlikte Kentpark'ımız KDV dahil 46 milyon TL'lik Çorum'a, hemşehrilerimize yakışan bir yatırım. Burada yapacağımız tüm çalışmalar tamamlandığında Kent Parkımız, çocuğundan anne-babasına ve ninesinden dedesine kadar her yaştan insanın huzur içinde vakit geçirdiği bir park olacak. Şehir merkezine yakın bir noktada ulaşımı kolay olan Parkı, bir yaşam alanını şehrimize kazandırmış olacağız" ifadelerini kullandı. - ÇORUM