Başkan Gül, Hafızlarla Bir Araya Geldi

Çorum Belediye Başkanı Zeki Gül, İl Müftülüğü bünyesinde faaliyet gösteren Hıdırlık Kur'an Kursu'nda eğitim gören hafızlarla bir araya geldi.

Kurs yöneticileri ve öğrenci velileriyle sohbet eden Başkan Gül, onlardan gelen talep ve istekleri dinledi. Kurs yöneticileri ve veliler, Kur'an Kursuna talebin çok fazla olduğunu fakat bu talepleri karşılayacak fiziki imkanların yetersiz olduğunu söylediler. Taşımalı gelen talebeler için servise ihtiyaç duyduklarını söyleyen kurs yöneticileri bu sebeple öğrencilerin mağdur olduğunu ifade ettiler.

Çorum'dan daha küçük şehirlerde bile daha büyük Kur'an Kurslarının olduğunu belirten kurs yöneticileri ve öğrenci velileri, Çorum'a öğrenci kapasitesi yüksek olan bir kurs hizmet binası yapılmasını talep ettiler.

Kur'an öğrenmenin ve öğretmenin faziletli bir iş olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Zeki Gül, "Öyle arzu ediyorum ki yaptığınız bu hizmeti, bu hayır işini, daha el verişli daha yüksek kapasiteli daha güzel fiziki ortamlarda yapacaksınız. Çorum'umuza yakışır bir Kur'an Kursunun Çorum'da yapılması beni de çok mutlu edecek" dedi.

Başkan Gül, daha sonra sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet ederek, hafızlığa çalışan öğrencilere lokum ikram etti. - ÇORUM

Kaynak: İHA