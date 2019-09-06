Başkan Güder, zabıtalarla bir araya geldi

06.09.2019 11:04

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Zabıta Haftası dolayısıyla personelle buluştu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Güder, personelerle bir araya gelerek Zabıta Teşkilatı'nın 193. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Başkan Güder, Zabıta Teşkilatı'nın kurulduğu günden beri görevlerini eksiksiz şekilde yerine getirdiklerini belirtti.

Teşkilatın Osmanlı döneminde kurulduğunu aktaran Güder, şunları kaydetti:

"Osmanlı döneminde kurulmuş olan bu teşkilatın görevini daha öncelerde ise polislerimiz ifa ederken, 1956'dan sonra zabıta teşkilatımız bu görevi üstlenmiş oldu. Zabıta teşkilatları, belediyelerin halkla teması olan yüzlerini oluşturuyor. Zabıta teşkilatlarımız halkla temaslarını ne kadar güzel sağlarlarsa, davranış biçimlerini nasıl olgun bir şekilde ortaya koyarlarsa belediyeler ile vatandaş arasındaki bağlantı o şekilde konmuş olur. Biz belediye olarak tüm birimlerimizle halkımızın yaşantısını, yaşamını, icraat ve işlevlerini kolaylaştırmak için çalışıyoruz. Zabıta teşkilatımızda özellikle şehir içindeki yaşamı kolaylaştırmak ve yaşamı sürdürülebilir bir hale getirmek için çaba ve gayret sarf ediyorlar."

Kaynak: AA