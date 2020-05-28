Başkan Güder ve Karataş yatırımları görüştü
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Başkan Güder ve Karataş yatırımları görüştü

Malatya'nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Mehmet Yaşar Karataş'a ziyarette bulunarak yatırımlar hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Başkan Güder ve Karataş yatırımları görüştü
28.05.2020 15:02 | Son Güncelleme: 28.05.2020 15:05

Malatya'nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Mehmet Yaşar Karataş'a ziyarette bulunarak yatırımlar hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Başkan Yardımcılarından Eyüp Sağlam ve Zafer Kırçuval ile birlikte MASKİ Genel Müdürü Mehmet Yaşar Karataş'ı ziyaret etti. Ağırlıklı olarak MASKİ'nin Battalgazi'ye yapacağı yatırımlar ve çalışmaların konuşulduğu ziyarette açıklamada bulunan Başkan Güder, "Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresinin bölgemize yapacağı yatırımlar hususunda görüş alışverişinde bulunarak ve acil olarak yapılacak çalışmaları genel müdürümüze ilettik" dedi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren MASKİ Genel Müdürü Mehmet Yaşar Karataş, "Tüm dünya ülkelerinde olduğu gibi ülkemizde sıkıntılı bir süreçten geçti. Bu süreç zarfında gerçekten yorulduk. Böyle ziyaretler de bizlere moral oluyor. İleriki günlerde kurumumuz adına çok işimiz var. Şuan yoğun çalışıyoruz. Belediye başkanımız ve arkadaşlarımızla birlikte Malatya'mız için planlamış olduğumuz çok sayıda yatırımlar var. Bunları belli bir düzen içerisinde toparlayarak vatandaşımızın hizmetine sunmanın gayreti içerisinde olacağız. Battalgazi Belediye Başkanımıza ve Başkan yardımcılarımıza yapmış oldukları ziyaretten dolayı teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

Başkan Güder: "Yatırımlarımızı koordineli olarak devam ettireceğiz"

Battalgazi bölgesi için yapılacak acil yatırımlar konusunda bilgi alışverişinde bulunduklarının altını çizen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, "Tüm Dünya'da olduğu gibi Türkiye'de ve Malatya'mızda bu pandemi sürecini yaşadık. İnşallah umut ediyoruz ki bu süreç kısa zamanda sonuçlanır ve sağlıklı günlere hep birlikte gireriz. Korona salgını bir taraftan devam ederken yaşamda devam ediyor. Bizlerin hizmet üretmeye devam etmemiz lazım. Yaşadığımız pandemi süreci ve daha sonra yaşadığımız Ramazan Bayram'ı süreci çalışmalarımızı bir nebzede olsa sekteye uğratmış oldu. Bugün ise MASKİ Genel Müdürümüzü Bayramdan sonra Battalgazi Bölgemize yapılacak olan çalışmalarla ilgili ziyaret ettik. Bu yatırımlarla Battalgazimizin önümüzdeki orta vadede sorunlarına hizmet üretmiş olacağız. Battalgazi olarak tüm kurum ve kuruluşlarla koordinasyon halinde vatandaşımıza hizmet vermek için gece gündüz demeden tüm zorlukları aşıp hizmeti vatandaşımızın ayağına götürmek için gayret sarf ediyoruz, etmeye devam edeceğiz. Her şeye rağmen hizmetlerimizi vatandaşlarla onların rahat ve kaliteli yaşamına katkı sunacak hizmet etmek bizim birinci önceliğimizdir. Özellikle bayram sürecinin sona ermesiyle birlikte MASKİ'mizin Battalgazi bölgemize yapacağı yatırımlar hususunda müdürümüz ile görüş alışverişinde bulunduk ve acil olarak yapılmayı bekleyen çalışmaları kendisine ilettik. İnşallah çalışmalarımızı MASKİ ile birlikte koordineli olarak devam ettireceğiz" dedi. - MALATYA

Kaynak: İHA

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