Başkan Güder, Tekstilkent Projesi'ni anlattı

TRT GAP Diyarbakır Radyosu'nun canlı yayınına telefonla bağlanan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, "Çalışan ve Üreten Gençler Programı" çerçevesinde Battalgazi'ye kurulacak olan 'Tekstilkent Projesi' hakkında genel bilgiler verdi.

TRT GAP Diyarbakır Radyosu'nun canlı yayınına telefonla bağlanan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, "Çalışan ve Üreten Gençler Programı" çerçevesinde Battalgazi'ye kurulacak olan 'Tekstilkent Projesi' hakkında genel bilgiler verdi.

TRT GAP Diyarbakır Radyosunda yapımcılığını Soner Emre'nin üstlendiği, sunuculuğunu ise Aslı Hocaoğlu'nun yaptığı 'Yöremizden' adlı radyo programına canlı telefon bağlantısı ile katılan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın ortaklaşa yürüteceği "Çalışan ve Üreten Gençler Programı" çerçevesinde Battalgazi'de kurulması planlanan Tekstilkent Projesi hakkında, dinleyicilere bilgiler aktardı. Battalgazi Belediyesi olarak ilçede tekstil altyapısının oluşturulmasında önemli rol oynayacak olan projenin yüzde 25'ini karşılayacaklarını aktaran Başkan Güder, Battalgazi'ye hizmet ve yatırımda bugüne kadar vakit kaybetmediklerinin de altını çizdi.

"Battalgazi'mizde hizmet üstüne hizmet yapacağız"

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, kadın ve gençlerin istihdama katılmasında öncü rol üstlenecek toplam 5 milyonluk yatırımı Battalgazi ile buluşturmanın haklı gururunu yaşadıklarını belirterek, "Tekstilkent projesi genç istihdamını hızlı bir şekilde sağlamaya yönelik bir programdır. Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan, tekstil istihdamı arttığı için bazı ilçelerde bu tür yatırımlara öncelik verilmesi talimatını verdi. Bu proje özellikle Doğu ve Güneydoğu illerinde uygulanıyor. Malatya'mızda da toplam 5 bölgemizde kurulacak. Bunlardan biriside Battalgazi'mize kurulacak. Yaklaşık 5 milyonluk bir yatırımı ilçemizle buluşturacağız. Bizler de yaptığımız istişareler sonucunda Tekstilkent Projesi'nin Hatunsuyu'na yapılmasına karar verdik ve yer belirledik. Hatunsuyu bizim için önemli merkezlerden bir tanesidir. Projenin yüzde 25'ini Battalgazi Belediyesi olarak biz, yüzde 75'ini ise ilgili Bakanlıklarımız karşılayacak. Proje kapsamında mülkiyeti belediyemize ait 10 dönümlük bir alanın evraklarını da ilgili Bakanlığımıza gönderdik. Kadın ve gençlerin istihdama katılmasında da öncü rol üstlenecek bir proje. Battalgazi bölgemizden organize sanayi bölgesine giden birçok vatandaşlarımız var. Özellikle gençlerin çalıştığı bu sektörde, uzak yerde çalışmaları verimi düşürüyor. Biz de proje ile sektörü bölgemize getiriyoruz. Battalgazi Belediyesi olarak daha öncede istihdamı artıracak projelere imza atmıştık. Bu projelerin başında ise 'Birlikte Başaracağız' projesi geliyor. Battalgazi Belediyesi olarak işsizliği azaltacak tüm yatırımlarda zaman kaybetmedik, kaybetmeyiz. 'Halka Hizmet, Hakka Hizmet' düsturu ile çıkmış olduğumuz bu yolda, Battalgazi Belediyesi olarak çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. İnsanların tercih ettiği bir ilçe olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Bizim ilçemize hizmet sözümüz var. Battalgazi'mizde hizmet üstüne hizmet yapacağız. Projede emeği geçen Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'a, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na ve Milletvekilimiz hanımefendiye şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı