Başkan Güder, TDV'ye kurban bağışında bulundu Malatya'nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Türkiye Diyanet Vakfı'nın (TDV) sürdürdüğü vekaletle kurban organizasyonu olan "Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş" kampanyasına destek olmak adına kurban bağışında bulundu.

Malatya'nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Türkiye Diyanet Vakfı'nın (TDV) sürdürdüğü vekaletle kurban organizasyonu olan "Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş" kampanyasına destek olmak adına kurban bağışında bulundu.

31 Temmuz 2020 Cuma günü başlayacak olan Kurban Bayramı öncesinde, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, TDV'na kurban bağışında bulundu. Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı iş birliğinde, "Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş" sloganıyla sürdürülen vekaletle kurban organizasyonu hakkında bilgiler alan Başkan Güder, Malatya'daki vatandaşlara kurban bağışında bulunma çağrısı yaptı. Kardeşlik bağlarını kuvvetlendirme ve ihtiyacı olan insanlara yardım ulaştırma anlamında önemli bir kampanya olduğunu belirten Başkan Güder'e, Battalgazi ilçe Kaymakamı Abdul Kadir Duran ve Battalgazi İlçe Müftüsü Hüseyin Özdemir eşlik etti.

"vatandaşlarımızı bağış için açılan çadırlara bekliyoruz"

Ziyaret esnasında bir açıklama gerçekleştiren Battalgazi İlçe Kaymakamı Abdul Kadir Duran, "2020 yılı Kurban kabulü için diyanet işleri başkanlığımız bünyesinde Diyanet Vakfımız aracılığıyla İlçe Müftülüğümüze çadır açılması için olur verdik. Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder'de sağ olsun buraya çadır kurdurdu. Görevli arkadaşlarımız burada kurban bağışlarını kabul ediyorlar. Malatyalı hayırsever zenginlerimizi Diyanet Vakfına Kurban bağışında bulunmak için buraya davet ediyoruz. Battalgazi Belediye Başkanımızda burayı ziyareti vesilesiyle annesinin adına bir kurban bağışı bulundu. Bu bağıştan dolayı Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. İnşallah Diyanet Vakfımız en iyi şekilde bu kurbanların kesimlerini gerçekleştirip, ihtiyaç sahibi olan fakir vatandaşlarımıza ulaştıracaktır. Müftülüğümüze de bu organizasyondan dolayı ayrıca teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"Yardımlaşma, dayanışma ve paylaşma dinimizin temel esasları arasında yer almaktadır"

Kesilen kurbanların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağının altını çizen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, "Diyanet İşleri Başkanlığımız ve Türkiye Diyanet Vakfı işbirliği ile vekaletle kurban kesimi gerçekleştirmek isteyen vatandaşlarımıza yardımcı olmak amacıyla çadırlarını açtılar. Bizde Battalgazi Belediye Başkanı olarak İlçe Kaymakamımız ve Müftümüzle birlikte, açılan çadırlarımızı ziyaret ettik. Durumu iyi olan ve birkaç kurban kesmek isteyen vatandaşlarımız gerek yurt içi gerekse yurt dışı için kesecekleri kurbanlarını burada bağışta bulunmalarını rica ediyoruz. İnşallah bu kurbanda kesilen kurbanlarımız ihtiyaç sahiplerine ulaşacaktır. Bende annem adına bir bağışta bulundum. Rabbim yaptığımız ve yapacağımız yardımları dergahı izzetinde kabul buyurmasını bizlere nasip etsin inşallah. Yardımlaşma, dayanışma ve paylaşma dinimizin temel esasları arasında yer almaktadır. Müftülüğümüz Battalgazi'de 2 bölgede kurban bağışı yapılması için çadır açtı. Birinci çadırımız Kapalı Çarşı karşısındaki Soykan Parkının bulunduğu alanda. İkinci çadırımız ise Kanalboyu bitiminde ki Kernek Meydanı'nda kuruldu. Tüm vatandaşlarımızı açılan bu çadırlara davet ederek bağışa bekliyoruz. Şimdiden tüm hemşehrilerimizin mübarek Kurban Bayramını tebrik ediyorum" dedi.

İlçe Müftüsü Özdemir, Türkiye Diyanet Vakfı'na yapmış olduğu kurban bağışından dolayı Başkan Güder'e teşekkür ederek bağış makbuzunu takdim etti. - MALATYA

Kaynak: İHA