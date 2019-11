Başkan Güder öğrencilerle buluştu

12.11.2019 15:16 | Son Güncelleme: 12.11.2019 15:21

Malatya Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, öğrencileri ile söyleşide "Herkes kendine bir hedef koymalı" dedi.



Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, 'Gençlerle Geleceğe Doğru' projesi kapsamında Fatih Anadolu Lisesini ziyaret etti. Başkan Güder, 12.sınıf öğrencileriyle söyleşi yaparak tecrübelerini paylaştı. Okul müdürü, öğretmen ve öğrencilerin katıldığı söyleşide öğrencilere bol bol kitap okuma tavsiyesinde bulunan Başkan Güder, "Gençliğimize sahip çıkmak ve onlarla ilgilenmek bizim boynumuzun borcudur. Gençliğimiz bizim geleceğimizdir. Gelecekte bizim yerimizde sizler olacaksınız" dedi.Tavsiyelerini sürdüren Başkan Osman Güder, "Şuanda buradaki tüm öğrenciler 12.sınıf öğrencisi. Öncelikle her insan kendine bir hedef koymalı. Muhakkak ki her birinizin birer hedefi var. Kendinize seçmiş olduğunuz bir misyonunuz var. Biz sizleri çok önemsiyoruz. Çünkü dün sizlerin oturduğu sıralarda bizler vardık. O zamanlar bize ders veren, bize nasihat veren insanlar şuan benim gibi sizin karşınızda bulunuyordu. Bize gelecek size emanet diyorlardı. Ama o günler geleceği çok tasavvur edemiyorduk. 20 yıl öncesinde bana 'Malatya Büyükşehir olacak ve metropol iki ilçeye ayrılacak ve birinin belediye başkanı sen olacaksın' denilseydi, sanıyorum inanmazdım. Ama çalışmalarınız ve azminiz sizi bir yerlere getiriyor. ve önde olan kuşaklar her zaman zorluk çekerler. Bu yurdun bize ait olması için insanlarımız bedel ödemişler. Yüz binlerce insan bu ülkenin bağımsız olabilmesi için bir mücadele vermiş. Kim için vermiş, bizler için, gelecek kuşaklar için vermiş. Bu yüzden bizde gençliğimize sahip çıkmamız gerek. Sizler bizim geleceğimizsiniz ve geleceğimize sahip çıkacağız. Gençliğimize sahip çıkmak ve onlarla ilgilenmek bizim boynumuzun borcudur. Gençlerimizi çok çok önemsiyoruz" dedi.



Battalgazi Belediye si olarak gençler için güzel projelerinin olduğunun da altını çizen Başkan Güder, "Bizim şuan tek düşündüğümüz şey Battalgazi'mizdeki insanımızın ihtiyaç duyduğu ve Belediye olarak yapmamız gereken neler varsa, onları ekip olarak tespit ettik. Şuan ki hedefimiz o hedefleri sırasıyla yerine getirmek. Projelerimiz var. Özellikle siz gençlerimiz için çok güzel projelerimiz var. Ekiplerimiz çok ciddi çalışmalar yapıyor. Geçen günlerde Sanayi ve teknoloji bakanımız Malatya'ya gelmişti. İnşallah Malatya'nın da içinde olduğu bir teknoloji parkı oluşturulmaya çalışılacak. Türkiye'de 2-3 noktada şuan oluşturulmuş ve güzel dönüşleri olmuş. İnşallah Malatya'mızda da öyle güzel bir mekana siz gençlerimizi kavuşturacağız. Malatya'daki merkezi kütüphane yıkıldı. Biz kütüphane için yer ayarladık. Kütüphanenin inşaatına en kısa zamanda başlayacağız. Yine Hanımın Çiftliği eski Belediye binası var. Orayı bu bahar döneminde gençlerimiz yararlanacağı bir merkez haline getireceğiz. 3 Katlı olan binamızı gençlerimiz için kütüphaneye çevireceğiz. Bununla birlikte Mehmet Buyruk caddesinde Kredi Yurtlar Kurumunun boşaltılmış bir yeri var. Orası içinde uğraşıyoruz. Yıkımı inşallah en kısa sürede gerçekleşecek. Orada da böyle kütüphane ortamı yaratılması için çalışacağız. YİMPAŞ binamız var. Onun alt kısmını yine bizim uğraşlarımız ile üniversite öğrencilerinin çalışabileceği bir kütüphane ortamına çevirerek gençlerimizin kütüphane sıkıntılarını gidermeyi hedefliyoruz. Yine Battalgazi'mizde İspendere gibi bir yerimiz var. Yıllardır Malatya'mızın sahip olduğu ama bir türlü ayağa kaldırılmayan bir mekanımızdı. Oraya Battalgazi Belediyesi olarak ciddi anlamda harcamalar yaptık. İnşallah önümüzdeki süreçte oraya giden her insanın, ihtiyacını rahatça karşılayabileceği bir konsept yakalamak istiyoruz. Evdeki bayanlarımızın el becerilerini ortaya çıkarıp, onları üretime teşvik etmek ve üretim sonucunda oluşan emeklerini ticari bir ranta dönüştürmek gibi düşüncemiz de var. Battalgazi'de yaşayan insanlarımızın yaşam konforunu arttırmak ve yaşam standartlarını nasıl yukarı çekebiliriz, bunun mücadelesi içindeyiz" ifadelerini kullandı.



"Birlik ve beraberlik içinde olmalıyız"



"Her daim birlik ve beraberlik içinde olmalıyız" diyen Başkan Güder, "İnsanın çok şey yapacağına inanın. Sayın Cumhur Başkanımız Recep Tayip Erdoğan, Türkiye adına çok büyük işler yaptı. Hala da çok şey yapıyor. Şuan Dünya'da 3 tane güç var. Amerika, Rusya ve Çin. Bu ülkeler Türkiye'yi yanına alabilmek için çabalıyor. Niye bunu yapıyorlar. Sizi ilerde kendileri için engel olarak gördükleri için. Türk İnsanını bu vatan için seve seve canını verebileceğine inandığı için yapıyorlar. Amerikalılar girdikleri yerlerde savaşamıyor bile. Biz, vatanımıza sahip çıkarsak hiç kimse bize zarar veremez. Birlik ve beraberlik içinde olacağız. Önce biz neslimizi ihya edeceğiz. Bizi kendi mecramızdan koparmak isteyenlere karşı sizleri ihya etme çalışmaları yapmamız lazım. Bir nesli ihya ettikten sonra o neslin inşası çok daha kolay olur. Bu ülkenin dünya üzerinde söz sahibi olması için hepiniz çaba ve gayret sarf edin. Çalıştıkça başaracağız. İnsanlar çalışmaları neticesinde bir yerlere gelecekler ve elde etmiş oldukları kazanımları diğerleri ile paylaşacaklar" diye konuştu.



Söyleşi sonunda soru cevap kısmında ise Başkan Güder, "Başkan olmak istediğiniz zaman çevrenizin tepkisi ne oldu' sorusuna ise tebessüm ederek, "Siz kararınızı verdiyseniz ve doğru karar verdiğinizi düşünürseniz, çevrenizdeki insanların ne düşündüğü hiç önemli değil" cevabını verdi. - MALATYA

