Başkan Güder'e kredi yetkisi
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Başkan Güder'e kredi yetkisi

Malatya'nın Battalgazi İlçesi Belediye Meclisi, yeni tip korona virüs sürecinde normalleşmeye dönmesinin ardından gerçekleştirilen ilk olağan toplantısında Başkan Güder'e kredi kullanımı için yetki verildiBattalgazi Belediye Meclisi, 2020 yılı Haziran ayı olağan toplantısının ilk oturumunu...

Başkan Güder'e kredi yetkisi
10.06.2020 16:44 | Son Güncelleme: 10.06.2020 16:48

Malatya'nın Battalgazi İlçesi Belediye Meclisi, yeni tip korona virüs sürecinde normalleşmeye dönmesinin ardından gerçekleştirilen ilk olağan toplantısında Başkan Güder'e kredi kullanımı için yetki verildi

Battalgazi Belediye Meclisi, 2020 yılı Haziran ayı olağan toplantısının ilk oturumunu korona virüs tedbirleri dahilinde Battalgazi Belediyesi Meclis Salonunda, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantı öncesi meclise başkanlık eden Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, toplantıya katılan meclis üyelerine Battalgazi Belediyesi'nin yeni tip korona virüs (Covid-19) sürecinde gerçekleştirdiği çalışmalar hakkında detaylı bilgiler verdi. Battalgazi Belediyesi'nin pandemi sürecini iyi yönettiğini belirten Başkan Güder, Battalgazi bölgesindeki kentsel dönüşüm çalışmaları ve depremzedeler için Gelincik Tepesi ve Yatılı Bölge Ortaokulu yan kısmında yapılacak olan konutların çalışmaları hakkında da meclis üyeleri ile bilgiler paylaştı. Kentsel dönüşümün Malatya için çok elzem olduğunu ifade eden Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, bu sorunu milletvekilleri, büyükşehir belediyesi, meclis üyeleri ve sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte el ele vererek çözmek istediklerini belirtti.

Ağırlıklı olarak imar ile ilgili gündem maddelerinin görüşüldüğü meclis toplantısında bazı maddeler görüşülerek karara bağlanırken, bazı maddeler ilgili komisyonlara havale edildi.

Kredi kullanılması için Başkan Güder'e yetki verildi

Battalgazi Belediyesi alt yapı hizmetlerinde kullanılmak üzere agrega üretimi muhtelif malzemesi ile bitüm ve muhtelif yol yapım malzemesi alımı ve yaya kaldırımı, kilit taşı ve taş duvar 1'inci ve 2'nci kat sathi kaplama yapımı işleri için İller Bankası'ndan kredi kullanılması için Battalgazi Belediye Başkanına yetki verilmesi teklifi görüşülerek, kabul edildi. Geçen yıl İller Bankası'nın bu hizmetinden faydalanılmadığının altını çizen başkan Güder, bu yıl gelen taleplerin karşılanması için İller Bankası ile bu çalışmaya girilmesi gerektiğini kaydetti.

Battalgazi Belediyesi Encümen seçimlerinin de yapıldığı toplantıda, Encümen Üyeliklerine Abuzer Altın, Tuncer Bulgurlu ve Ebru İnanç seçildi. Bununla birlikte Battalgazi Belediyesi İhtisas Komisyonları seçimleri de yapıldı.

Öte yandan, Battalgazi Belediye Meclisi, Haziran ayı toplantısının 2.birleşimini ise 11 Haziran Perşembe günü saat: 11.00'de Battalgazi Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirecek. - MALATYA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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