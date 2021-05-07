Başkan Güder'den Trafik Haftası ziyaretleri
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Başkan Güder'den Trafik Haftası ziyaretleri

Başkan Güder'den Trafik Haftası ziyaretleri
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Malatya'nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, '1-7 Mayıs Karayolu Trafik Haftası' etkinlikleri kapsamında önemli bir görev üstlenen kadın ambulans şoförleri ve bugüne kadar herhangi bir trafik kazası olayına karışmayan 2 taksi şoförünü ziyaret ederek, trafik haftalarını kutladı.

Malatya'nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, '1-7 Mayıs Karayolu Trafik Haftası' etkinlikleri kapsamında önemli bir görev üstlenen kadın ambulans şoförleri ve bugüne kadar herhangi bir trafik kazası olayına karışmayan 2 taksi şoförünü ziyaret ederek, trafik haftalarını kutladı.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, trafik düzeni ve güvenliği bakımından karayolu kullananların kurallara uymaları yönündeki farkındalığı, çeşitli kurum ve kuruluşların trafik eğitimine olan katkılarını arttırmak amacıyla her yıl 1-7 Mayıs tarihleri arasında kutlanan 'Karayolu Trafik Haftası' nedeniyle İnönü Caddesindeki uygulama noktasında görev yapan Polis Memurları, Malatya Ambulans Servisinde görevli 5 kadın ambulans şoförü ve bugüne kadar herhangi bir trafik kazası olayına karışmayan 2 taksi şoförünü ziyaret etti. 1988 yılından bu yana baba mesleği taksi şoförlüğünü sürdüren Mustafa Ergar ve 1998 yılından bu yana taksi şoförlüğü yapan Mehmet Koç'u duraklarında ziyaret eden Başkan Güder, sonrasında ise 112 Acil Sağlık ekibini yetiştirmek için zamanla yarışıp vakadan vakaya koşan kadın ambulans şoförleri ile bir araya gelerek, trafik haftalarını kutladı.

Kadın ambulans şoförlerinden sürücülere uyarı

Trafik içerisinde ambulanslara öncelik tanınması gerektiğini söyleyen Malatya İl Ambulans Servisi Başhekim Yardımcısı Ebru Kahtalıoğlu "Trafik haftasında özel bir mesajımız olabilir. Acil durumlarda ambulanslarımıza kontrollü bir şekilde yol verilmesini istiyoruz. O ambulansın içinde sizinde yakınınız olabilir." şeklinde uyarırken, 112 ambulans şoförü Sibel Batkı ise "Osman Güder Başkanıma ziyaretleri nedeniyle teşekkür ediyorum. Bizler Malatyalı vatandaşlarımızı ambulansta kadın şoför görmeye alıştırdık. Ama halen tepe lambalarımıza ve sirenlerimize gerekli duyarlılığı görmüyoruz. Daha duyarlı olunmasını istiyoruz." dedi. Bir diğer 112 ambulans şoförü Ayşe Akgül de pandemi konusunda uyararak, "Çok teşekkür ediyoruz bizleri ziyaret ettiler. Şu pandemi döneminde özellikle vatandaşlarımızın kurallara riayet etmelerini tavsiye ediyoruz. Yoksa biz zaten her şartta, koşulda çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Emniyet kuvvetlerinin sesine kulak verin"

Trafik düzeninin ve güvenliğinin sağlanması için şoförlere ve vatandaşlara uyarılarda bulunan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, "Karayolları Trafik Haftası kapsamında 112 acil serviste görevli kadın ambulans şoförlerimizi ziyaret ederek, haftalarını kutlamak istedik. 112 acil serviste 5 tane kadın arkadaşımız çalışıyor. Arzu ediyoruz ki kadın ambulans şoförlerimizin sayısı artsın. Sizleri tebrik ediyorum. Sizler çok önemli bir görevi ifa ediyorsunuz. İnsanların sıkıntılı anlarında görmek istedikleri 112'de görevli arkadaşlarımız da yeri geldiğinde kendi hayatlarını da feda etmeyi göz önüne alarak yardıma koşmaya, onların hayatlarını kurtarmaya çalışıyorlar. Battalgazi Belediyesi olarak bizler her zaman şoförlerimizin yanındayız. Kadınların dokunduğu her yerde nezaket ve letafet vardır. Ulaşım artık insan hayatının bir parçası. Hepimizin bu konuda daha dikkatli olması gerekiyor. Türkiye'de 2020 yılına baktığımız zaman 365 bin kaza ve 2 bin 150'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini görüyoruz. Bu rakamlar trafik kurallarının ne kadar önemli olduğunu ve ne denli uymamız gerektiğini bizlere gösteriyor. Ailenizin, çocuklarınızın, eşlerinizin, akraba ve yakınlarınızın sesini duymak istiyorsanız, lütfen emniyet kemerlerinin seslerine kulak verin. Emniyet kemeri hayat kurtarır. Önümüzdeki günlerde ramazan bayramını kutlayacağız. Ama maalesef pandemiden dolayı evimizde bayramı kutlayacağız. İleriki günlerin daha iyi olması için devletimizin aldığı tedbir. Bu tedbirlere de uyduğumuz taktirde inşallah umut ediyoruz ki, kısa sürede bu salgın sürecini atlatırız" dedi. - MALATYA

Başkan Güder'den Trafik Haftası ziyaretleri
Başkan Güder'den Trafik Haftası ziyaretleri
Başkan Güder'den Trafik Haftası ziyaretleri
Başkan Güder'den Trafik Haftası ziyaretleri

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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