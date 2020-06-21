Başkan Güder'den şehit babasına Babalar Günü ziyareti
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Başkan Güder'den şehit babasına Babalar Günü ziyareti

Malatya'nın Battalgazi ilçesi Belediye Başkanı Osman Güder, Babalar Günü nedeniyle şehit babası Mustafa Kaplan'ı evinde ziyaret etti.

Başkan Güder'den şehit babasına Babalar Günü ziyareti
21.06.2020 16:19 | Son Güncelleme: 21.06.2020 16:22

Malatya'nın Battalgazi ilçesi Belediye Başkanı Osman Güder, Babalar Günü nedeniyle şehit babası Mustafa Kaplan'ı evinde ziyaret etti. Babalar günü nedeniyle şehit Candaş Kaplan'ın babası Mustafa Kaplan'ı evinde ziyaret ederek babalar gününü kutlayan Başkan Güder, Ailece Sağlıklı uzun ömürler dileyerek şehit ailesine Türk bayrağı hediye etti.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Tunceli'nin Pülümür ilçesinde helikopterin düşmesi sonucu 2017 yılında şehit olan Candaş Kaplan'ın ailesine Babalar günü dolayısıyla ziyarette bulundu. Şehit ailelerinin her zaman yanında olduklarını belirten Başkan Güder, "Bugün rahatça bu topraklarda dolaşıyorsak kanıyla, canıyla savaşan şehitlerimizin sayesindedir" dedi.

Kaplan: "Başkanıma teşekkür ediyorum"

Babalar Günü'nde kendilerini unutmayan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'e teşekkür eden Şehit Babası Mustafa Kaplan, " Battalgazi Belediye Başkanımız sayın Osman Güder'e bu güzel anlamlı günde bizi unutmadığı için çok teşekkür ediyorum. Bu anlamlı günde bizi yalnız bırakmayan Başkan Güder'in bu ziyareti bizi onurlandırdı. Şehit ailelerine sahip çıkan devletimize de Başkanımız Osman Güder'in huzurunda teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Başkan Güder, " Şehit ailelerimizi sıklıkla ziyaret ediyoruz"

Binlerce insanın bu topraklar için kanını, canını seve seve feda ettiğini dile getiren Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, "Babalar günü dolayısıyla bugün şehit olan Candaş kardeşimizin ailesini ziyaret ettik. Şehit ailelerimiz, şehitlerimiz bizim için çok önemli. Bugün rahatça bu topraklarda dolaşıyorsak şehitlerimizin canlarıyla bu olmuştur. Ateş düştüğü yeri yakıyor. Bizler sıklıkla şehit ailelerimizi ziyaret etmeye çalışıyoruz. Onların bu acılarını paylaşmak için elimizden ne geliyorsa yapmaya çalışıyoruz. Şehidimizi ve babamızı dinlediğimizde Candaş evladımızın dün şehit olduğu ve sanki kapının çalınıp da şehidimiz içeri girecekmiş gibi bir duyguyu yaşıyorlar. Rabbim şehitler için şöyle buyuruyor, "Onlara ölü demeyiniz, onlar diridirler" Bizde şehitlerimizin yaşadığına inanıyoruz. Bizler her ne kadar onları göremiyorsak ta onların bizi gördüğüne inanıyoruz. Rabbim bu acıları başka ailelere yaşatmasın. Vatanımızı, birliğimizi daim eylesin. Diğer bir kardeşimiz var, Allah onunda acısını göstermesin. Aileyi ve bizleri teselli eden onların bizleri görüyor olmaları, şehit mertebesine yükselmeleri. Bu vatanın kıymetini bilmemiz lazım. Kolay kazanılmadı bu topraklar. Çanakkale'de, Kars savaşlarında, Erzurum savaşlarında bu vatan için canını veren şehitleri gördük. Milli şairimiz Mehmet Akif'in dediği gibi Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı! Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır, atanı: Verme, dünyaları alsan da, bu cennet vatanı. Binlerce insan bu topraklar için kanını, canını seve seve feda etmiş. Bu yüzden şehitlerimizi, şehit ailelerimizi unutmamamız lazım. Bu bağlamda bizlerde bugün şehidimizin anne ve babasını ziyaret ettik. Bizlerinde onların kardeşi, evladı olduğumuzu ifade ettik. Şehitlerimize ve ailelerine minnettarız" şeklinde konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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