Başkan Güder'den kentsel dönüşüm vurgusu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Başkan Güder'den kentsel dönüşüm vurgusu

Malatya'nın Battalgazi İlçesi Belediye Meclisi, Temmuz ayı olağan toplantısını gerçekleştirdi.

Başkan Güder'den kentsel dönüşüm vurgusu
01.07.2020 17:56 | Son Güncelleme: 01.07.2020 18:01

Malatya'nın Battalgazi İlçesi Belediye Meclisi, Temmuz ayı olağan toplantısını gerçekleştirdi. Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder başkanlığında toplanan Meclis, İmar ağırlıklı konuları görüştü.

Battalgazi Belediye Meclisi, Temmuz ayı olağan toplantısını korona virüs tedbirleri kapsamında Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder başkanlığında Battalgazi Belediye Konferans Salonu'nda gerçekleştirdi. Toplantıda, ilk olarak imar ile ilgili gündem maddeleri görüşüldü. Gündem maddelerinden Hanımınçiftliği ve Orduzu mahallelerini kapsayan yaklaşık 1600 hektarlık alanda yapılacak imar değişikliği ertelenirken, bazı maddeler ise ilgili komisyonlara havale edildi. Başkan Güder, Meclis üyelerine Resmi Gazetede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararla, riskli alan ilan edilen Şehit Fevzi Mahallesi'nde gerçekleşecek olan Kentsel Dönüşüm hakkında bilgiler verdi. Pandemi nedeniyle gecikme yaşanan projelerin takibi için Ankara'ya giderek, çalışmalar yaptıklarını ifade eden Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder,"Battalgazi'mizde planladığımız çalışmalarımızı takip etmek adına geçen hafta Ankara'daydık. Derme Deresine başladık. Şuan Sulama sezonu olduğu için bazı aksaklıklar yaşanabiliyor. Çünkü su kanalını orada değiştirmemiz bazı aksaklıklara yol açabilir. Değiştirdiğimizde de Hançukur ve Vaizpınar bölgesinde sıkıntılar oluşuyor. Burada ki çalışmalar en kısa sürede bitirileceğine inanıyorum. Battalgazi Belediyesi olarak bizler de daha sonrada peyzaj çalışmalarına başlayarak, bu alanı vatandaşlarımızın rahatça gezebileceği, spor yapabilecekleri bir prestij alanı haline dönüştüreceğiz" dedi.

Meclis üyelerine hem kendilerinin hem de Malatya'nın gündeminde önemli bir yere sahip olan Şehit Fevzi Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm hakkında bilgiler aktaran Başkan Güder," Şu an Malatya'mızın gündeminde olan Şehit Fevzi Mahallesinde yapacağımız kentsel dönüşüm projemiz Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylandı. İnşallah hayırlı olur. Riskli bir eyleme başvurduk belki ama; risk almadan da her hangi bir sonuç elde edemiyorsunuz. 110 dönümlük alanda dönüşüm gerçekleştirilecek. Burada sadece 9 konutumuzun ruhsatı var. 424 bağımsız bölümümüz var. Çevre Şehircilik Müdürlüğümüzün de bize son vermiş olduğu rapor da yüzde 97 ruhsatsız yani imara aykırı. Binaların çoğu en az 30-40 yıllık binalar. Allah bir daha böyle afetler yaşatmasın ama bir sonraki depremde hepsinin yıkılabileceği şeklinde beyanlar var. 1 Hafta içerisinde, Çevre Şehircilik, Alt Yapı ve Kentsel dönüşüm Genel Müdürlüğü'nden bize yazı gelmesini bekliyoruz. Yazı elimize ulaşır ulaşmaz bölgedeki insanların evlerini boşaltmaları gerekiyor. Bölgenin kentsel dönüşüme girmesi vatandaşımızın daha yaşanabilir bir şekilde ev sahibi olmasını sağlayacak. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız da vatandaşımıza her türlü kolaylığı göstereceklerini ifade ettiler. Şehit Fevzi Mahallemiz için düşünülen kentsel dönüşüm uygulamasının 1 yıl içinde bitirilmesi hedefleniyor. Ödemeler için Emlak Katılım Bankası ile anlaşılacak. Önceden belirlenen fiyat 120 bin civarında. Bu rakam değişebilir. Fiyat netleştikten sonra Emlak Katılım üzerinden bu hak sahiplerine paraları ödenecek. Yerinde dönüşüm yaptıklarında bu paranın faizini devlet ödeyecek 2 yıl ödemezsiz, 18 yılda geri ödemeleri yapılacak . Kısa sürede umarım oranın boşlatılmasına başlanır ve yıkımı gerçekleşir. 1 yıl içinde de konutlar teslim edilir ve sonraki sürece de hazırlık olur. Çalışmaların etap etap şeklinde olması da muhtemeldir. Hem kentsel dönüşüm hem de Derme Deresi'nin ıslahı ve etrafındaki peyzaj çalışması Şehit Fevzi mahallemize prestij kazandıracaktır. Çalışmalar Battalgazi'mize ve Malatya'mıza hayırlı olsun. Şunun da belirtmekte fayda görüyorum. Kentsel dönüşüm yapılması için bir çok mahallemizden talep geliyor. Bu taleplerin hemen karşılanması mümkün değil. Kentimizin dönüşmesi için bizler elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Ancak takdir edersiniz bu konular oldukça zor konular. Tek başımıza karar vereceğimiz konular değil. Vatandaşımızın bu taleplerini yerine getirmek için gece gündüz demeden tüm ekiplerimizle birlikte çalışmalarımızı sürdüreceğiz " şeklinde konuştu.

Battalgazi Belediye Meclisi Temmuz Ayı Olağan Toplantısı'nın 2. oturumu, 2 Temmuz 2020 Perşembe günü saat 14.00'de gerçekleştirilecek. - MALATYA

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Son Dakika: AK Parti'den ABD'nin Ayasofya çağrısına yanıt: Dışarıdan birilerinin tavsiye ve çağrılarına ihtiyacımız yoktur. Haber
Son Dakika: AK Parti'den ABD'nin Ayasofya çağrısına yanıt: Dışarıdan birilerinin tavsiye ve çağrılarına...
Berat Albayrak ve eşi Esra Albayrak'a yönelik hakaret içerikli paylaşımlarla ilgili soruşturmada 4 kişi serbest bırakıldı Haber
Berat Albayrak ve eşi Esra Albayrak'a yönelik hakaret içerikli paylaşımlarla ilgili soruşturmada 4 kişi serbest...
Evinden cephanelik çıkan şahıs, 'koleksiyon yapıyorum' diyerek serbest kaldı Haber
Evinden cephanelik çıkan şahıs, "koleksiyon yapıyorum" diyerek serbest kaldı
Vatandaşa soruldu: Türkiye'de erken seçime ihtiyaç var mı? Dikkat çeken anket sonuçları Haber
Vatandaşa soruldu: Türkiye'de erken seçime ihtiyaç var mı? Dikkat çeken anket sonuçları
Son Dakika: ABD'den tartışma yaratacak Ayasofya çıkışı: Müze olarak kalsın Haber
Son Dakika: ABD'den tartışma yaratacak Ayasofya çıkışı: Müze olarak kalsın
RTÜK, Tele 1 ve Halk TV'ye 5 gün yayın durdurma cezası verdi Haber
RTÜK, Tele 1 ve Halk TV'ye 5 gün yayın durdurma cezası verdi
Ünlü model Didem Soydan cüretkar paylaşımlarına devam ediyor! Eliyle göğüslerini kapatarak poz verdi
Ünlü model Didem Soydan cüretkar paylaşımlarına devam ediyor! Eliyle göğüslerini kapatarak poz verdi
İkinci el araçların fiyatı artınca vatandaşlar sıfır otomobillere yöneldi
İkinci el araçların fiyatı artınca vatandaşlar sıfır otomobillere yöneldi
Oxford Üniversitesi'nin koronavirüs aşısında insanlı denemelerde başarı sağlandı
Oxford Üniversitesi'nin koronavirüs aşısında insanlı denemelerde başarı sağlandı
Galatasaray'la anlaşan Arda Turan, 1 yıllık boş sözleşmeye imza atacak
Galatasaray'la anlaşan Arda Turan, 1 yıllık boş sözleşmeye imza atacak
Köylünün zararlı diye tarlasından söktüğü kapari bitkisini üretmeye başlayan Antalyalı çift, kilosunu 19 TL'ye satacak
Köylünün zararlı diye tarlasından söktüğü kapari bitkisini üretmeye başlayan Antalyalı çift, kilosunu 19 TL'ye...
Fransa'dan AB'ye küstah Türkiye çağrısı! Yeni yaptırım istediler
Fransa'dan AB'ye küstah Türkiye çağrısı! Yeni yaptırım istediler
Türkiye'nin en büyük şirketlerinin belirlendiği Fortune 500'de TÜPRAŞ zirvedeki yerini korudu
Türkiye'nin en büyük şirketlerinin belirlendiği Fortune 500'de TÜPRAŞ zirvedeki yerini korudu
Yaz ortasında sıcaklar kavururken Süphan beyaza büründü
Yaz ortasında sıcaklar kavururken Süphan beyaza büründü
F.Bahçe ile anlaşan Caner Erkin, Mert Hakan'a verilen 15 milyon TL'yi duyunca arıza çıkardı
F.Bahçe ile anlaşan Caner Erkin, Mert Hakan'a verilen 15 milyon TL'yi duyunca arıza çıkardı
Barış Murat Yağcı, Instagram'daki bir paylaşımına 9.9 milyon yorum alarak dünya rekoru kırdı
Barış Murat Yağcı, Instagram'daki bir paylaşımına 9.9 milyon yorum alarak dünya rekoru kırdı
Ünlü golfçü Ian Poulter, gaz çıkarırken kameralara böyle yakalandı
Ünlü golfçü Ian Poulter, gaz çıkarırken kameralara böyle yakalandı
Otomotiv devi Volvo, 2 milyon 100 bin aracını geri çağırdı
Otomotiv devi Volvo, 2 milyon 100 bin aracını geri çağırdı
Ünlü şarkıcı Keremcem ve sevgilisi Gazal, AVM'de objektiflere yansıdı
Ünlü şarkıcı Keremcem ve sevgilisi Gazal, AVM'de objektiflere yansıdı
394 liraya kadar yükseldikten sonra düşüşe geçen altının gram fiyatı 388 liradan işlem görüyor
394 liraya kadar yükseldikten sonra düşüşe geçen altının gram fiyatı 388 liradan işlem görüyor
Demet Akalın, Nisa'nın elenmesine sevinen Evrim'e tepki gösterdi: Son bir ay senden nefret ettik
Demet Akalın, Nisa'nın elenmesine sevinen Evrim'e tepki gösterdi: Son bir ay senden nefret ettik
Dere yatağında cansız bedeni bulunan İkranur'un ölümüyle ilgili ön otopsi raporu çıktı
Dere yatağında cansız bedeni bulunan İkranur'un ölümüyle ilgili ön otopsi raporu çıktı
Spor yapmadan 150 kilo zayıflayan adam başarısının sırrını anlattı
Spor yapmadan 150 kilo zayıflayan adam başarısının sırrını anlattı
Yunan basını yazdı: Türkiye 100 yıl sonra yeniden bölgesel güç haline geldi
Yunan basını yazdı: Türkiye 100 yıl sonra yeniden bölgesel güç haline geldi
Eski Survivor yarışmacısı Evrim Keklik'ten elenen Nisa'ya gönderme
Eski Survivor yarışmacısı Evrim Keklik'ten elenen Nisa'ya gönderme
Volkswagen, Türkiye'de kuracağı fabrika dahil uluslararası tüm yatırımlarını erteledi
Volkswagen, Türkiye'de kuracağı fabrika dahil uluslararası tüm yatırımlarını erteledi
Kendisinden 42 yaş küçük kadınla aşk yaşayan İbrahim Tatlıses'e eski eşi Perihan Savaş'tan sert tepki
Kendisinden 42 yaş küçük kadınla aşk yaşayan İbrahim Tatlıses'e eski eşi Perihan Savaş'tan sert tepki
'Köpekten emir aldım' diyerek bakkalı öldüren zanlı müebbet hapis cezasına çarptırıldı
"Köpekten emir aldım" diyerek bakkalı öldüren zanlı müebbet hapis cezasına çarptırıldı
Oyuncu Yasemin Hadivent'in 4 yaşındaki yeğeni yaşamını yitirdi
Oyuncu Yasemin Hadivent'in 4 yaşındaki yeğeni yaşamını yitirdi
Milli futbolcu Umut Meraş'ın annesi, fotoğrafları nedeniyle kendisine şantaj yapan iki şüpheliden şikayetçi oldu
Milli futbolcu Umut Meraş'ın annesi, fotoğrafları nedeniyle kendisine şantaj yapan iki şüpheliden şikayetçi oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Cahit Özkan Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Gonca Vuslateri İbrahim Tatlıses Serenay Sarıkaya
Spor Falcao İrfan Buz Okan Buruk Emre Belözoğlu Hikmet Karaman
Daha Fazla Futbolcu Türk Lirası Esra Albayrak Berat Albayrak
Şu an buradasınız: Başkan Güder'den kentsel dönüşüm vurgusu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.7.2020 19:18:01. #1.15#
title