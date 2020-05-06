Başkan Güder'den berberlere maske desteği
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Başkan Güder'den berberlere maske desteği

Başkan Güder'den berberlere maske desteği
06.05.2020 16:12 | Son Güncelleme: 06.05.2020 16:12

Malatya'nın Battalgazi ilçesi Belediye Başkanı Osman Güder, Berberler ve Kuaförler Odasını ziyaret ederek, esnaflara dağıtılmak üzere odaya maske teslim etti.

Malatya'nın Battalgazi ilçesi Belediye Başkanı Osman Güder, Berberler ve Kuaförler Odasını ziyaret ederek, esnaflara dağıtılmak üzere odaya maske teslim etti.

Covid 19 tedbirleri kapsamında kapatılan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması sonrasında 11 Mayıs Pazartesi günü iş yerlerini açmaya hazırlanan esnafa Battalgazi Belediye Osman Güder tarafından maske desteği geldi. Berberler ve Kuaförler Odasını ziyaret eden Başkan Güder, berber ve kuaförlere dağıtılmak üzere maskeleri odaya teslim etti. Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Ramazan Toptaş ile istişarelerde bulunan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, "Dünyanın yaşadığı pandemiyi, Türkiye dolayısıyla Malatya'da yaşamış oldu. Bu salgından en fazla etkilenen kesimlerden bir tanesi de berberler ve kuaförler oldu. İçişleri Bakanlığımızın talimatıyla takriben 2 aydır bu işle iştigal eden esnafımız dükkanlarını, ekmek teknelerini kapatmak zorunda kaldılar. Bu iş ile iştigal eden esnaf kardeşlerimiz gündelik olarak gelirlerini temin ediyorlar. Çalışmadıkları gün gelirleri olmuyor. En fazla bu esnaflarımız sıkıntı yaşadı. Kendileriyle süreç içerisinde zaman zaman görüştük. Esnafımızın ihtiyaçlarını gerek hükümetimiz olsun gerek Büyükşehirimiz olsun gerek biz Battalgazi Belediyesi olsun karşılamaya çalıştık. Tabi taşıma su ile değirmenin dönmesi çok kolay olmasa gerek. Şükürler olsun ki Türkiye genelinde olduğu gibi ilimizde de 11 Mayıs'tan itibaren berber ve kuaförlerimiz iş yerlerini açacaklar" ifadelerini kullandı.

Berber ve kuaförlerin iş yerlerini açtıktan sonra da gerekli talimatlara uymalarını arzu ettiklerine dikkat çeken Başkan Güder, "Çünkü bir çok insanın buluştuğu ortak nokta olmaları hesabiyle arkadaşlarımızın daha fazla hijyen kurallarına uymaları gerekmektedir. Bu yönüyle inşallah şuan başkanımızla yaptığımız ve yapacağımız görüşmelerde hassasiyetle dükkanını açan esnafımızın gerekli hassasiyeti göstermesi gerekiyor. Basından gördüğümüz kadarıyla Kırıkkale'de hayatın normale dönmesi açısından yapılan serbestlikte orda vaka sayısının arttığını okuduk. Bu durum inşallah Malatya'mızda yaşanmaz. Biz gerekli hassasiyetleri gösterir isek inanıyorum ki daha sonra ek tedbirlerin alınmasına gerek kalmayacaktır. Biz şuan başkanımı ziyaret ederken karınca kararınca da olsa her iş yerine maske verilmek üzere Battalgazi Belediyesi olarak maskelerimizi Başkanımıza teslim edeceğiz" dedi.

Battalgazi bölgesindeki tüm kuaför ve berber dükkanlarını Belediye ekipleri tarafından dezenfekte edileceğini belirten Güder: "Hijyeni sağlama adına Battalgazi belediyesi olarak inşallah pazartesi günü en erken sürede berber ve kuaför esnafımızın iş yerini dezenfekte edip hijyen bir şekilde onlara teslim etmek istiyoruz. Önemli olan bu hijyenin devamını sağlamak. Siz her ne kadar dezenfekte ederseniz edin, hijyen kuralları, tedbirleri uygulanmadığı müddetçe arkadaşlar enfeksiyonla karşı karşıya kalacaklar. Bu yönüyle özellikle esnaflarımız dezenfekte ederek müşterilerini almaları gerekiyor. İşleri bittikten sonra da aynı titizlikle gerekli hijyen yapıldıktan sonra uğurlanmalarını istiyoruz. Pazartesi günü inşallah hem ilaçlamayı başlatacağız hem de bizde berber arkadaşlarımızı gezip bu konuda onların duyarlı olmasını sağlamaya çalışacağız" şeklinde konuştu.

"20 bin aileye nakdi yardım, 7 bin koli gıda paketi dağıttık"

Salgından tüm kesimlerin etkilendiğinin altını çizen Başkan Güder, "Battalgazi bölgesinde yaklaşık 20 bin aileye nakdi, sosyal vefa destek grubu olarak belediyemizin de içerisinde olduğu hükümetimiz de desteklediği, 20 binin üzerinde aileye nakdi yardımlarımızı yaptık, gerçekleştirdik. Diğer tarafta gıda yardımları, özellikle insanların yemeye içmeye ihtiyaç duyduğu bu dönemde ihtiyaçlarını da karşılamak üzere şuana kadar 6-7 bin civarında vatandaşımız gıda paketi konusunda yardımlar ulaştırılmış oldu" ifadelerini kullandı.

Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Ramazan Toptaş da Battalgazi Belediyesinin verdiği desteğe teşekkür ederek, "Bilindiği üzere dünyada olan bir virüsten dolayı Türkiye'de olduğu gibi Malatya'da da 21 Mart'tan itibaren erkek berberleri bayan kuaförü ve güzellik merkezleri kapatılmıştı. Dükkanlarımızın açılacak olması bizleri çok sevindirdi. 11 Mayıs'ta tekrar iş yerlerimiz açılacak. Bu süre içerisinde Battalgazi bölgesinde yoğun olan esnaflarımız var. Bu süreçte mağdur olan esnaflarımıza her konuda desteğini hiç esirgemeyen çok değerli Belediye Başkanımız Osman Güder'e camiam adına çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

İngiltere'de, yasak aşkını iki kez evine çağıran Bilim Kurulu üyesi istifa etti Haberler
İngiltere'de, yasak aşkını iki kez evine çağıran Bilim Kurulu üyesi istifa etti
Son Dakika: Benzine 20 kuruş, motorine 27 kuruş zam geldi Haberler
Son Dakika: Benzine 20 kuruş, motorine 27 kuruş zam geldi
Darbe tartışmalarına Davutoğlu da katıldı: Gündemi değiştirmeye çalışıyorlar Haberler
Darbe tartışmalarına Davutoğlu da katıldı: Gündemi değiştirmeye çalışıyorlar
Arızalı aracı değiştirilmeyen vatandaş, aracına astığı afişlerle firmayı ifşa etti Haberler
Arızalı aracı değiştirilmeyen vatandaş, aracına astığı afişlerle firmayı ifşa etti
Acun Ilıcalı, Dominik'te mahsur kaldığı 20 yaşındaki sevgilisiyle sarmaş dolaş poz verdi Haberler
Acun Ilıcalı, Dominik'te mahsur kaldığı 20 yaşındaki sevgilisiyle sarmaş dolaş poz verdi
5 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren futbolcunun 'mezar' paylaşımı ortaya çıktı: Dünyaya bel bağlamayın Haberler
5 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren futbolcunun "mezar" paylaşımı ortaya çıktı: Dünyaya bel bağlamayın
350 yerine 330 gramlık pide satan fırıncı: Bu Ramazan pidesi değil, ekmek pidesi
350 yerine 330 gramlık pide satan fırıncı: Bu Ramazan pidesi değil, ekmek pidesi
Esra Erol, koronavirüs vakasından sonra şimdi de küfür olayıyla sarsıldı
Esra Erol, koronavirüs vakasından sonra şimdi de küfür olayıyla sarsıldı
Uçak seferleri ne zaman başlayacak? THY'nin normalleşme planlaması belli oldu
Uçak seferleri ne zaman başlayacak? THY'nin normalleşme planlaması belli oldu
New York'ta 15 çocuk koronavirüs bağlantılı nadir hastalık nedeniyle hastaneye kaldırıldı
New York'ta 15 çocuk koronavirüs bağlantılı nadir hastalık nedeniyle hastaneye kaldırıldı
Beşiktaş'tan ayrılan Loris Karius Hertha Berlin ile anlaştı
Beşiktaş'tan ayrılan Loris Karius Hertha Berlin ile anlaştı
Ömer Döngeloğlu'nun eşi ve çocuklarının koronavirüs test sonuçları negatif çıktı
Ömer Döngeloğlu'nun eşi ve çocuklarının koronavirüs test sonuçları negatif çıktı
Ramazan ayının atmosferinden etkilenen Danimarkalı kadın Müslüman oldu
Ramazan ayının atmosferinden etkilenen Danimarkalı kadın Müslüman oldu
Suriye ekonomisinin yüzde 60'ını elinde bulunduran kuzen, Esed'e meydan okudu
Suriye ekonomisinin yüzde 60'ını elinde bulunduran kuzen, Esed'e meydan okudu
Afrika'da gizemli hastalık paniği! 10 günde 100'den fazla kişi öldü
Afrika'da gizemli hastalık paniği! 10 günde 100'den fazla kişi öldü
Galatasaray sezon bitince Emre Kılınç, Mert Hakan, Oğulcan Çağlayan ve Semih Kaya'yla sözleşme imzalayacak
Galatasaray sezon bitince Emre Kılınç, Mert Hakan, Oğulcan Çağlayan ve Semih Kaya'yla sözleşme imzalayacak
ABD'de polisin sarhoş sanarak durdurduğu aracın şoförü 5 yaşında çocuk çıktı
ABD'de polisin sarhoş sanarak durdurduğu aracın şoförü 5 yaşında çocuk çıktı
Mayıs ayı burs ve kredi ödemeleri öğrencilerin hesaplarına yatmaya başladı
Mayıs ayı burs ve kredi ödemeleri öğrencilerin hesaplarına yatmaya başladı
Fenerbahçe, Nenad Bjelica'ya 2 milyon euro maaş ödeyecek
Fenerbahçe, Nenad Bjelica'ya 2 milyon euro maaş ödeyecek
Koronavirüs salgınında alınan 4 tedbir son ana kadar kaldırılmayacak
Koronavirüs salgınında alınan 4 tedbir son ana kadar kaldırılmayacak
Bilim Kurulu Üyesi Yamanel, salgında 'yeni normal' sürecinin 4 kuralını anlattı
Bilim Kurulu Üyesi Yamanel, salgında "yeni normal" sürecinin 4 kuralını anlattı
'Bir çay söyler misin?' dedi ve mahallenin bakkal borcunu sıfırladı
"Bir çay söyler misin?" dedi ve mahallenin bakkal borcunu sıfırladı
Rizeli vatandaşın yeni aldığı ATV ile attığı 2 dakikalık tur, 25 bin TL'ye mal oldu
Rizeli vatandaşın yeni aldığı ATV ile attığı 2 dakikalık tur, 25 bin TL'ye mal oldu
2,5 yaşındaki minik Derin'den yasağa uymayanlara şirin tepki: Sizi doktora götürürüm, iğne yapar 'cıss' diye
2,5 yaşındaki minik Derin'den yasağa uymayanlara şirin tepki: Sizi doktora götürürüm, iğne yapar 'cıss' diye
Koronavirüs Bilim Kurulu bugün bir kez daha toplanıyor
Koronavirüs Bilim Kurulu bugün bir kez daha toplanıyor
Türkiye'de mutlu olduğunu söyleyen Falcao'dan, çocuklarıyla evde oturan kadınlara övgü: Şapka çıkarıyorum
Türkiye'de mutlu olduğunu söyleyen Falcao'dan, çocuklarıyla evde oturan kadınlara övgü: Şapka çıkarıyorum
Türkiye'nin zehri en ölümcül yılanı Hakkari'de görüldü
Türkiye'nin zehri en ölümcül yılanı Hakkari'de görüldü
Paulo Dybala'ya yapılan 5. koronavirüs testinin sonucu da pozitif çıktı
Paulo Dybala'ya yapılan 5. koronavirüs testinin sonucu da pozitif çıktı
Büyükçekmece'de bir şoför kurallara uymayarak minibüsü yolcuyla doldurdu
Büyükçekmece'de bir şoför kurallara uymayarak minibüsü yolcuyla doldurdu
Güne yükselişle başlayan dolar 7,12'den işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 7,12'den işlem görüyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Abdülhamit Gül Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sibel Can Seda Sayan Pınar Altuğ Serenay Sarıkaya
Spor Falcao Ali Koç Lionel Messi Loris Karius Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Mayıs Karar Haziran Galatasaray
Şu an buradasınız: Başkan Güder'den berberlere maske desteği - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.5.2020 17:00:31. #1.14#
title