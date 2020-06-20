Başkan Güder'den Babalar Günü mesajı
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Başkan Güder'den Babalar Günü mesajı

Malatya'nın Battalgazi İlçesi Belediye Başkanı Osman Güder, Babalar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, aile içerisinde sevgi, saygı ve hoşgörü bağlarının kurulmasında babaların büyük rol oynadığını belirterek, bu özel günlerini kutladı.

Başkan Güder'den Babalar Günü mesajı
20.06.2020 14:51 | Son Güncelleme: 20.06.2020 14:55

Malatya'nın Battalgazi İlçesi Belediye Başkanı Osman Güder, Babalar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, aile içerisinde sevgi, saygı ve hoşgörü bağlarının kurulmasında babaların büyük rol oynadığını belirterek, bu özel günlerini kutladı.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Babalar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Güder, mesajında Türk aile yapısında babalığın çok önemli bir yeri olduğunu belirterek, abalar yaşamın her anında varlığıyla evlatlarının desteği, çocuklarını geleceğe hazırlamada annelerin en büyük dayanağı ve aile kurumunun temel direği olduğunu dile getirdi.

Kendisinin de beş evlat sahibi bir baba olduğunu hatırlatarak tüm babaların gününü kutlayan Başkan Güder, "Ailenin temel yapı taşı olan babalık, aile kurumunun devamlılığının sağlanmasında en önemli pozisyonu temsil eder. Milletimizin de geleneksel değerleri içerisinde yer alan samimiyetin, güçlü duruşun, çalışkanlığın ve dürüstlüğün yansıması olan babalarımız, kendilerinden önce eşi ve çocukları için her daim fedakarlık yapmaktan geri adım atmamıştır. Toplumsal yapının temeli ailelerde gücün, otoritenin, saygının simgesi, evlatların da ilk kahramanları, ilk oyun arkadaşları babalardır. Bizler için güvenin ve gücün simgesi babalarımıza bu özel günlerinde hediyeler alıyor, onları bu özel günde mutlu etmeye çalışıyoruz. Hayatları boyunca aile değerlerimizin korunmasında, kendilerini adadıkları aile fertlerinin ihtiyaçlarının karşılanmasında canla başla çalışmalarının yanı sıra çocuklarına gösterdikleri adalet, paylaşma, sorumluluk, sevgi, şefkatle aile bağlarının güçlenmesini sağlayan ve onları geleceğe hazırlayan babalar, toplumsal yapımızın şekillenmesinde, yeni nesillerin en iyi şekilde yetiştirilmesinde ulvi bir görevi yerine getirmektedir. Babalarımız tecrübeleriyle yolumuzu aydınlatır. Başımızın tacı anne babalarımızı sadece yılın belirli günleri değil, her günü hatırlamalı ve saymalıyız. Başta ülkemizin birlik ve beraberliği yolunda canlarını feda eden şehitlerimizin değerli babaları olmak üzere, tüm insanlığın büyük bir sınavdan geçtiği Covid-19 virüsüne yakalanarak tedavi görmekte olan ve evlatları bu virüsle mücadele eden babalarımıza sabır ve şifa niyaz ediyor. Ahirete irtihal etmiş tüm babalarımızı rahmetle ve minnetle yad ediyor. Babaların sadece bu özel günde değil, her zaman gönüllerinin hoş tutulması, onlara karşı duyulan sevgi, saygı ve vefa duygularının daima gösterilmesi dileklerimle tüm babalara sağlıklı, mutlu ve huzurlu yıllar temenni ediyorum" ifadelerini kullandı. - MALATYA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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