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Battalgazi, 23 Nisan, Malatya, Türkiye, Güncel

Başkan Güder'den 23 Nisan mesajı

Malatya'nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, korona virüs salgını nedeniyle bu yıl evde kutlanacak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesi bir kutlama mesajı yayımladıBaşkan Güder, mesajında, "Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 100.

22.04.2020 12:05 | Son Güncelleme: 22.04.2020 12:05
Başkan Güder'den 23 Nisan mesajı

Malatya'nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, korona virüs salgını nedeniyle bu yıl evde kutlanacak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesi bir kutlama mesajı yayımladı

Başkan Güder, mesajında, "Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 100.kuruluş yıldönümünü, Türkiye ve dünyadaki tüm çocukların Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. Sevgili Çocuklar, 23 Nisan bayramınız kutlu olsun" dedi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı bütün dünyanın salgınla mücadele ettiği bu zor günlerde kutlandığını dile getiren Başkan Güder, "Çocuklara armağan edilen tek evrensel bayram olma özelliği taşıyan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı bütün dünyanın salgınla mücadele ettiği bu zor günlerde kutluyoruz. Biliyorum ki hepinizin gönlünde caddelerde, sokaklarda, parklarda ve okullarda hep birlikte bu coşkuyu paylaşmak ve duygularımızı hep bir ağızdan haykırmak yatıyor. Fakat böyle zamanlarda emin olun yüreklerimizin sesi bir olup, büyüyecek. Bugün aynı zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100'üncü yılı. Bundan tam 100 yıl önce tüm dünyaya egemenliğin kayıtsız şartsız milletin olduğunu haykırdığımız gündür. Atatürk, özgürlük ve bağımsızlığın simgesi olan bugünü tüm dünya çocuklarına armağan etmiştir. Dünyada çocuklara bu kadar kıymet veren ve bayram hediye edilen başka bir ülke de yoktur" ifadelerine yer verdi.

Bayramın çocuklara armağan edilmesi, Türkiye'nin geleceği olan çocuklarına, gençlerine olan güvenini ve umudunu göstergesi olduğuna dikkat çeken Başkan Güder, çocukların korona virüs salgını nedeniyle bayramı rahat kutlayamadıklarını bildirdi. Güder, "Yeni tip korona virüs salgın tehdidi karşısında herkes önlemlerini alıyor ama diğer yandan yüreğimiz coşkuyla dolu. Çocuklarımızı ileride işlerini zoraki şekilde değil severek, gönül vererek, vatanına milletine ve devletine bağlı olarak bu şanlı ülkeye hizmet etmelerini sağlayalım. Biz büyüklere bu aşamada çok iş düşüyor. Buradan yarınlarımız olan çocuklarımıza da seslenmek istiyorum. Sevgili Çocuklar, Türkiye'yi yarınlara siz taşıyacaksınız. İmza atacağınız başarılarla, ülkemizin hedeflerine ulaşmasında belirleyici rol oynayacaksınız. Sizlerin sağlıklı, huzurlu ve başarılı bir hayat yaşamanız en büyük temennimizdir. Ülke olarak bütün çabalarımızı bu istikamette yürüttüğümüzü bilmelisiniz. Her hizmetimiz sizler içindir. İnanıyorum ki, insanlığın en büyük arzusu olan, barış ve kardeşlik içinde bir dünyanın kurulması, siz çocuklarımızın eseri olacaktır. Hepinizi çok seviyor ve tüm dünya çocuklarının bayramını kutluyorum" ifadelerini kullandı. - MALATYA

Kaynak: İHA

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