Başkan Güder: "Battalgazi için yapılacak yatırımlar konuşuldu"
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Başkan Güder: "Battalgazi için yapılacak yatırımlar konuşuldu"

Tarım ve Orman Bakanlığı, Battalgazi Belediyesi ve Devlet Su İşleri tarafından 2020 yılı içinde Battalgazi ilçesinde devam eden ve yapılacak yatırımların konuşulduğu istişare toplantısı, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'in katılımıyla tamamlandı.

Başkan Güder:
21.05.2020 15:34 | Son Güncelleme: 21.05.2020 15:35

Tarım ve Orman Bakanlığı, Battalgazi Belediyesi ve Devlet Su İşleri tarafından 2020 yılı içinde Battalgazi ilçesinde devam eden ve yapılacak yatırımların konuşulduğu istişare toplantısı, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'in katılımıyla tamamlandı.

Devlet Su İşleri Müdürlüğü 92.Şube Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen ve 2020 yılı içinde Battalgazi ilçesine yapılacak olan yatırımların konuşulduğu istişare toplantısında, AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, DSİ Bölge Müdürü Şükrü Baysal ve Bakanlık yetkililerinin görüşleri alındı. Toplantıda Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Derme deresi Islah Projesi, İspendere Şifalı İçmelerinde bulunan İspendere göleti ve Yaygın göleti'nin son durumu hakkında bilgiler paylaşarak, Devlet Su İşleri'nden çalışmalar noktasında hızlı destekler beklediklerinin altını çizdi.

Baysal: "Şartlar olumsuz olsa da çok hızlı çalışmamız gerekiyor"

Programlanmış işleri hızlandırmak ve yeni projelerin hayata geçirilmesi noktasında güzel bir toplantı olduğunu belirten Elazığ Devlet Su İşleri Bölge Müdürü Şükrü Baysal, "Bugün Malatya'da güzel bir koordinasyon toplantısı gerçekleştirmiş olduk. Malatya ile ilgili sulama sorunları başta olmak üzere Belediye Başkanlarımızın gölet ve sulama gibi talepleri üzerinde istişare ettik. Malatya'ya nasıl ödenek aktarabiliriz, programlanmış işleri en hızlı nasıl tamamlayabiliriz ve yeni projeleri nasıl hayata geçirebiliriz bunun fikir alışverişini yaptık. Koronavirüs nedeniyle şartlar olumsuz olsa da çok hızlı çalışmamız gerekir. İnşallah önümüzdeki bu sulama sezonu hayırlı bir şekilde sorunsuz geçer" İfadelerini kullandı.

Başkan Güder: "DSİ'nin dönümbaşına aldığı ücret üreticilerimizde rahatsızlık oluşturuyor"

Yapımı devam eden ve yeni yatırımları masaya yatırdıklarını vurgulayan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, "AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya milletvekilimiz Öznur Çalık başkanlığında, Devlet Su İşleri İl Müdürlüğümüzün toplantı salonunda DSİ Bölge Müdürlüğü ekipleri ile toplantımızı gerçekleştirdik. Malatya'da özellikle Battalgazi'de DSİ üzerinden yapılacak çalışmaları masaya yatırdık. Malatya'ya ve Battalgazi'mize mal olan Derme Deresi Islah çalışmalarının devamı noktasında ve İspendere Şifalı İçme Sularının bulunduğu bölgede İspendere Göletinin yapılması hususunda yetkililerimizle bilgi alışverişinde bulunduk. Yaz mevsimin gelmesiyle birlikte tarımsal sulama ile alakalı olarak, kuraklık yaşanan dönemde sondaj kuyuları açılmış oldu. Ağaçlarımız kuruma tehlikesi ile karşı karşıya kaldığı o sıkıntılı dönemde açılan kuyuların gerek vatandaşlar tarafından açılması ve enerjisinin de yine kendileri tarafından karşılanmasına rağmen DSİ'nin dönüm başına ücret almasının bir rahatsızlık verdiğini yetkililerimize ilettik. Sıkıntıları konuştuk. Verimli bir toplantı gerçekleştirdik. İnşallah güzel sonuçlar alırız diye düşünüyorum" dedi.

"Devlet su işlerinden hızlı katkılar bekliyoruz"

İlçedeki yatırımlar konusunda Devlet Su İşleri'nden ciddi ve hızlı katkılar beklediklerinin altını çizen Başkan Güder, Malatya Sanayi kentinin yanında geliri büyük oranda tarıma dayalı olan bir memleket. Bugün 300-400 milyon civarında sadece kayısıdan gelir elde ediyoruz. Su tüm Türkiye için önemlidir ama Malatya'mız için daha önem arz ediyor. Belediye olarak ilçemizde alternatif ürünlerin yetiştirilmesi noktasında çalışmalarımız var. Bu manada suya ve DSİ'de ciddi manada ihtiyacımız var

ve hızlı katkılar bekliyoruz. Önceki yıllarda bölgenin sebze ihtiyacını Malatya ve Battalgazi'miz karşılıyordu. Komşu illere sebze ihraç ediyorduk. Battalgazi'mizin yeniden bu noktaya ulaşması için Belediye olarak çalışmalarımızı yaptık. Bu konuda ilgili yetkilerimizden destek bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Milletvekili Çalık: "Malatya tarım şehridir, sulama sorunu yaşamamalı"

Malatya'nın tarım şehri olduğunu belirten ve tarımın omurgasını da Malatya'da Kayısının oluşturduğunu hatırlatan AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, "Bilindiği üzere Malatya tarım şehri. Ekonomisinin omurgasını tarım oluşturuyor. Tarımın omurgasını da Malatya'da kayısı oluşturuyor. Bu süreçte çiftçilerimizin sulama sezonunda sıkıntı yaşamaması için her dönem yapmış olduğumuz çalışmalara, bir yenisini daha ekledik. Malatya'da yaygın göletini, İspendereyi ve yeni yatırımlarımızı konuştuk. Malatya için su tüm Dünya'da olduğu gibi vazgeçilmez. Bizim ekmeğimizin kapısıdır. Turgut Özal Viyadüğünün altında bulunan Beylerderesi Barajının yapımı ve suyun altında kalan yolun köprünün yapılması, taşkın korumaların yeniden devam etmesi, Battalgazi'de Derme Deresinin 2.5 milyonluk ödeneğinin getirilmesi en önemli gündemlerimizindir" dedi. - MALATYA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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